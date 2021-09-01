Игорь Шутенков проверил готовность пунктов временного размещения горожан

Всего в Улан-Удэ в связи с паводковой ситуацией подготовлено 17 таких пунктов на 610 человек



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил сегодня пункт временного пребывания на базе детского лагеря «Родник». Всего в связи с паводковой ситуацией в столице Бурятии подготовлено 17 пунктов на 610 человек. В том числе два загородных детских лагеря и 15 точек на базе гостиниц и хостелов.



Здесь горожане смогут проживать до тех пор, пока «большая вода» полностью не уйдет, сообщили в городской администраиции.



«Граждане сначала будут эвакуироваться на пункты сбора. Потом нашим транспортом доставляться в пункты временного размещения. Мы в городе предусмотрели 17 пунктов. С гостиницами договорились на 536 койко-мест. В лагере «Родник» в нашем пункте уже жили люди, которые пострадали от пожаров», – отметил мэр.



По словам директора лагеря «Родник» Марины Цыбиковой, работа пункта организована.



«В случае необходимости нам будут помогать сотрудники городской поликлиники №6. До входа на территорию развернута палатка, где будут брать экспресс-анализ на ковид. Моментально будет видно болен человек или нет. Здесь находятся разные службы: регистрации населения, размещения и т. д. Порядок нам будет обеспечивать отдел полиции», – рассказала она.



Горячее питание будет обеспечивать Комбинат школьного питания. «Комбинат организует доставку продуктов, запасы уже есть, и прямо здесь будут готовить. Этот пункт рассчитан на 40 человек, мы предусмотрели комнаты для матери и ребенка. При необходимости увеличим их количество», – уточнил Игорь Шутенков.



Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в пункте имеется запас антисептических средств, медицинских масок, перчаток. В гостиницах и хостелах также соблюдаются эпидемиологические требования. Есть технические средства: термометры, переносные тепловизоры и дезинфицирующие средства, а также все соответствующие сертификаты для работы в условиях ограничительных мероприятий.



Из-за обильных дождей в Монголии уровень воды в Селенге продолжает расти.



«Сегодня по состоянию на 8:00 утра уровень Селенги в черте Улан-Удэ составил 243 см. Рост на 17 см за прошедшие сутки. По предварительным прогнозам, в ближайшие два дня уровень воды будет расти. В случае необходимости горожане могут обратиться по многоканальному телефону колл-центра на базе ЕДДС: 379-051. Жители Левобережья могут в круглосуточном режиме оставлять свои заявки и сообщать о значительном выходе грунтовых вод и т. д.», – рассказал заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



Фото: ulan-ude-info.ru



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