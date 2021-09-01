Крупное тактическое учение завершилось в Бурятии

В нем принимали участие 4,5 тыс военнослужащих ВВО и более 1 тыс единиц техники



Крупное двухстороннее тактическое учение с боевой стрельбой между отдельной мотострелковой бригадой и танковым соединением общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) завершились в Бурятии. К учениям привлекались около 4,5 тысячи военнослужащих и задействовано свыше тысячи единиц военной техники, сообщили в пресс-службе ВВО.



В ходе учения танкисты и мотострелки отработали вопросы совершения марша на общевойсковые полигоны Сосновый Бор и Бурдуны в Бурятии. В ходе проведения учений военнослужащие соединений отработали организацию танковых атак с выдвижением из глубины при поддержке армейской авиации и артиллерии, организацию взаимодействия с мотострелковыми подразделениями, с подразделениями РХБ защиты в объеме специальной обработки техники и личного состава, а также вопросы эвакуации раненых и техники с поля боя. Лучшие экипажи по традиции были награждены грамотами и памятными вымпелами.



В учении были задействованы танки Т-72Б, вертолеты армейской авиации Ми-24, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган», зенитные самоходные установки «Шилка», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80 и ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ.



Фото: function.mil.ru





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