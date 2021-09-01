В Улан-Удэ празднуют День знаний

В торжественных линейках приняли участие депутаты горсовета





Сегодня столица Бурятии, как и вся Россия, отмечает День знаний. Уже второй год подряд праздник проходит в особых условиях – с ограничениями, вызванными новой коронавирусной инфекцией. Тем не менее, настроение у горожан праздничное, во многом благодаря и хорошей погоде, которая сегодня порадовала улан-удэнцев. «Номер один» побывал на торжественной линейке в школе №13, которая находится в поселке Аршан Железнодорожного района.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Улан-Удэнского городского совета депутатов Анатолий Белоусов.





Школа №13 – небольшая, учатся в ней дети с близлежащих улиц. Из-за небольшого количества учеников – в нынешнем ученом году здесь всего два первых класса и по одному девятому и одиннадцатому выпускному – школа для местных детей действительно как второй дом, где все друг друга знают. И День знаний получился как семейный праздник.- Поздравляю всех учащихся с 1 сентября! В этом году за парты в Улан-Удэ садятся 7 тысяч первоклашек. Желаю вам хорошей учебы, приобретения новых друзей и знаний. Поздравляю и родителей. С огромной благодарностью я вспоминаю своих педагогов, которые вложили в меня очень многое. Я учился в 35 школе. В этом году в школе №13 откроется новый стадион. В него вложено более 36 млн. рублей. Тут будет игровая площадка, тренажеры, стадион. Этот стадион принесет пользу не только школе, но и всему микрорайону. В 2020 году школа в рамках программы «народный бюджет» получила миллион рублей и провела хороший ремонт. Школа №13 хоть и небольшая, но хорошо развивается и нужна микрорайону, - рассказал депутат.Напомним, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа при школе №13 началось в июне. Строительство объекта ведётся в рамках национального проекта «Демография».По проекту, физкультурно-оздоровительный комплекс будет состоять из двух отдельных зон. Первая зона будет предназначена для футбольного поля размером 60х30 м и беговых дорожек. Вторая зона будет определена под площадку размером 13х30 м для игр в волейбол и баскетбол, хоккейную коробку и зону для занятий на тренажёрах. Задача подрядной организации – построить объект до конца 2021 года.В 2021 года школа №13 приняла участие в конкурсе грантовых проектов и получила статус муниципальной инновационной площадки, а замдиректора по социальной работе Дарима Нурбаева получила почетную награду «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».Фото: «Номер один»