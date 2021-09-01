В Бурятии предупредили об ухудшении погоды

В республике похолодает и пройдут дожди



По данным синоптиков, 2 сентября в Бурятии ожидается ухудшение погоды. Прогнозируются дожди, местами усиление ветра до 15-20 м/с, с дальнейшим похолоданием. 3-4 сентября в республике будет преобладать холодная, ветреная, местами с дождями погода.

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

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