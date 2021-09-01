Паводковая ситуация на южной ветке Транссиба у границы с Монголией под контролем

На Восточно-Сибирской железной дороге продолжает действовать режим повышенной готовности





Паводковая ситуация на участке Восточно-Сибирской железной дороги, проходящем до границ с Монголией, остается сложной. В результате разлива реки Селенга в зоне подтопления находятся три станции магистрали – Дозорный, Наушки и Хоронхой, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Инфраструктура магистрали в результате наводнения не пострадала. Движение поездов на приграничном участке ВСЖД осуществляется в штатном режиме.



Тем не менее, на дороге продолжает действовать режим повышенной готовности. На случай ухудшения гидрологической обстановки на станции Наушки находятся два противоразмывных поезда, прибывших со станций Дивизионная и Гусиное озеро. Также в зоне подтопления находятся 16 вагонов-самосвалов с бутовым камнем, две платформы со щебнем, бульдозеры и автотракторная техника.



В случае необходимости для откачки воды будут задействованы мотопомпы и пожарные поезда со станций Наушки и Улан-Удэ.



Для наблюдения за текущей ситуацией организованы круглосуточные посты контроля уровня воды, а также обход железнодорожной инфраструктуры на участке Дозорный – Наушки – Хоронхой. Для сотрудников магистрали организовано горячее питание и выдача сухпайков.



Семьи железнодорожников, имущество которых пострадало в ходе наводнения, получат финансовую помощь в размере 10 тыс. руб. Средства будут выделены из дорожного благотворительного фонда «Забота». Кроме этого, в ближайшее время среди работников Восточно-Сибирской магистрали будет организован добровольный сбор средств для пострадавших.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС



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