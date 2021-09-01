Единая Россия»: Пенсионерам на этой неделе перечислят на карты единовременную выплату

Получатели пенсий через Почту России получат выплаты начиная с 3 сентября





В регионах контроль за своевременностью и правильностью их осуществлением взяли на себя депутаты фракций «Единой России». Первыми средства поступят обладателям банковских карт, куда им перечисляется пенсия. Это порядка 30 млн человек. Еще почти 13 млн пенсионеров получат выплату через отделения Почты России.

Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, средства на единовременную поддержку пенсионеров будут выделены из дополнительных доходов бюджета.- «Как только начался восстановительный рост экономики, эти деньги, в первую очередь, направляются на решение социальных проблем. По понятным причинам в последние два года инфляция оказалась существенно выше прогноза, — 6,5%. А если говорить о потребительском наборе, который покупают пенсионеры, то она выше. И поэтому президент предложил единовременные выплаты в качестве меры, компенсирующей такой рост инфляции», — сказал Андрей Исаев.Всего получателями единовременных выплат станут около 43 млн человек - поддержка оказывается и военным пенсионерам, которые получают военную пенсию в связи с выслугой лет и особыми условиями службы, рано выходят на пенсию.По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, все меры дополнительной поддержки для населения нашей страны очень важны и поддержка старшего поколения, безусловно имеет особое значение.- «Уже в сентябре в Бурятии такую выплату получат 257 тысяч пенсионеров. Никаких заявлений для получения выплаты подавать не нужно - органы пенсионного обеспечения перечислят деньги на основании имеющихся документов. Кроме того, для пенсионеров нашей республики не имеющим льгот, предусмотрена мера социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда на пригородном железнодорожном транспорте в период с 1 апреля по 31 октября. Такую политику мы продолжим и в будущем», - добавил Алексей Цыденов.Напомним, 24 августа президент Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Пенсионеры получат из бюджета по 10 тысяч рублей. Субсидия назначается без подачи дополнительных заявлений и защищена от списаний по исполнительным производствам.Фото: пресс-служба правительства Бурятии