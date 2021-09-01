В Бурятии разыскивается 45-летний житель Мухоршибирского района

Валерий Шурыгин в ночь на 6 августа ушел из дома в селе Калиновка и пропал



В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 45-летнего жителя Мухоршибирского района Валерия Шурыгина, который в ночь на 6 августа ушел из дома в селе Калиновка и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили в республиканском МВД.



Приметы: европейской национальности, ростом около 170 см, среднего телосложения, волосы короткие черные с проблеском седины, глаза карие.



Был одет: костюм рабочий темно-зеленого цвета, туфли черного цвета.



При наличии какой-либо информации о местонахождении Валерия Шурыгина просьба сообщить по телефонам 8-924-553-86-86, 8 (30143) 21-3-30 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.