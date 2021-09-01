Председатель Хурала Бурятии принял участие в школьной линейке

Владимир Павлов посетил школу в родной Бичуре







Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов принял участие в торжественной линейке в Бичурской средней школе №3. Он поздравил педагогов, учащихся и родителей, пожелал ученикам хорошо учиться, быть активными и целеустремленными, сообщили в пресс-службе парламента.

В Бичурской школе №3 обучается 250 учеников, впервые переступили порог школы 22 первоклассника.Второй частью торжественного мероприятия стало открытие мемориальной доски Георгию Павлову, бывшему главе района. Он здесь закончил восьмилетнюю школу, которая стала стартовой площадкой и дала ему путевку в жизнь.В своем выступлении Владимир Павлов подчеркнул, что Георгий Павлов был хорошим организатором и неординарным человеком, он ярко проявил себя в колхозном производстве, возглавил район в трудные девяностые годы.- Во время его руководства было много достигнуто в социально-экономическом развитии района. Он был большим тружеником и истинным патриотом Бичурского края. Всегда отличался внутренней убежденностью в правоте своего дела и поэтому люди его поддерживали, шли за ним и ему верили. Земляки помнят его как демократичного, мудрого, инициативного и энергичного человека, душой болеющего за родную землю. Открытие мемориальной доски – это дань уважения Георгию Афанасьевичу, он гордость Бичурского района, - сказал Владимир Павлов.Фото: Хурал Бурятии