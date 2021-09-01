Председатель Хурала Бурятии принял участие в школьной линейке

Владимир Павлов посетил школу в родной Бичуре
Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов принял участие в торжественной линейке в Бичурской средней школе №3. Он поздравил педагогов, учащихся и родителей, пожелал ученикам хорошо учиться, быть активными и целеустремленными, сообщили в пресс-службе парламента.
В Бичурской школе №3 обучается 250 учеников, впервые переступили порог школы 22 первоклассника.
Второй частью торжественного мероприятия стало открытие мемориальной доски Георгию Павлову, бывшему главе района. Он здесь закончил восьмилетнюю школу, которая стала стартовой площадкой и дала ему путевку в жизнь.
В своем выступлении Владимир Павлов подчеркнул, что Георгий Павлов был хорошим организатором и неординарным человеком, он ярко проявил себя в колхозном производстве, возглавил район в трудные девяностые годы.
- Во время его руководства было много достигнуто в социально-экономическом развитии района. Он был большим тружеником и истинным патриотом Бичурского края. Всегда отличался внутренней убежденностью в правоте своего дела и поэтому люди его поддерживали, шли за ним и ему верили. Земляки помнят его как демократичного, мудрого, инициативного и энергичного человека, душой болеющего за родную землю. Открытие мемориальной доски – это дань уважения Георгию Афанасьевичу, он гордость Бичурского района, - сказал Владимир Павлов.
Фото: Хурал Бурятии
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