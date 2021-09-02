Улан-удэнский депутат Саян Бальжиров поздравил с Днем знаний

На его округе был организован праздник для детворы





Веселое театрализованное представление состоялось в г. Улан-Удэ на избирательном округе №4. Оно продолжило череду различных мероприятий, которые проходят здесь при поддержке депутата Улан-Удэнского городского совета депутатов Саяна Бальжирова. Он избран от этой части города в городской парламент.

…Праздник состоял из двух частей. Сначала представление с музыкой, танцами, загадками, которое было посвящено знаниям, учебе, школе. А потом подвели результаты конкурса видеороликов, которые сняли местные дети.







- Округ большой – охватывает район «Сагаан морина» на Элеваторе, от «Водоканала» до БГСХА, от ФСК до «Сагаан морина». Мероприятия проводятся регулярно и сегодня, 1 сентября, оно прошло во дворе дома по ул. Жуковского, 2.Говорит депутат Саян Бальжиров.- Почему выбор пал на данный двор?- Он находится рядом с «сороковой» школы, торжественное открытие которой состоялось также сегодня с утра. Построена очень хорошая школа. Местные дети относятся как раз к ней. Поэтому этот двор и выбран - в честь открытия школы. Кроме того, в этом дворе, который окружают два многоквартирных дома, были проведены мероприятия по программе формирования комфортной городской среды, сделано асфальтирование.Театрализованное шоу было интерактивным – собравшиеся детишки не просто смотрели. Артисты вовлекали маленьких зрителей в действие, обращались к ним с вопросами, спрашивали у аудитории совета и т. д.Шоу состояло в том, что в музее, куда на экскурсию пришли ребятишки-школьники, вдруг ожили экспонаты - семья первобытных людей – в шкурах диких зверей, с большой дубинкой, не умеющие читать. И живут первобытные в пещере. Они начинают интересоваться – а зачем учиться, что такое школа. Большинство древних людей сначала скептически относятся к учебному заведению. Люди из разных эпох вступают в контакт. По мере общения, маленькие зрители и древние персонажи выясняют, что им, оказывается, есть чему поучиться друг у друга.Первобытные показывают, как можно добыть огонь, учат разбираться в диких животных, показывают свои примитивные значки-буквы на каменных плитах, а современные дети начинают убеждать их, что школа – это очень важно, и, в конце концов, убеждают.- На округе есть творческое объединение Дома культуры «Железнодорожник» и мы два года совместно работаем с ними, они организуют творческие анимированные праздники. ДК относится к системе РЖД, а на округе проживает немало работников ЛВРЗ, железной дороги, депо. Детям очень нравятся такие представления.Рассказывает депутат.Что касается конкурса, то он был посвящен прошедшим каникулам и новой встрече со школой.- У нас на округе есть вайбер-чат, к которому может присоединиться любой наш житель и присоединились уже около восьмисот человек. В прошлый четверг объявили творческий конкурс. Ребенок должен был снять небольшое видео на тему «как я провел лето» или «как я готовлюсь к школе». Поступившие работы были выложены и по ним прошло рейтинговое голосование жителей. По количеству «лайков» выявили победителей. Ролик, который занял первое место, набрал 150 голосов в свою поддержку.Говорит Саян Бальжиров.Ребятишки, чьи ролики заняли первые три места, получили дипломы и денежные сертификаты от компании «Полином» на три тысячи рублей, две тысячи и одну тысячу. Остальных участников поощрили за активность сладкими призами и канцелярскими товарами.Праздник в честь Дня знаний прошел хорошо.Самые разные мероприятия на округе проводятся во все времена года. Постоянное их проведение, оживление жизни округа, являлось одним из пунктов предвыборной программы Саяна Бальжирова. Став депутатом Улан-Удэнского горсовета, он помимо решения вопросов дорог, ЖКХ, безопасности и т. д., воплотил это свое обещание в жизнь.- Среди ближайших планов – День пожилого человека, потом новогодние представления, в конце января-2022 г. турнир округа по шахматам, в феврале – Сагаалган и другие мероприятия. Люди уже привыкли, что на округе постоянно что-то проводится, что-то происходит.Отметил народный избранник.Фото: «Номер один»