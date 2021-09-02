В Улан-Удэ продолжается подъем уровня Селенги

Выход воды на пойму реки составляет 32 см

В Бурятии продолжается подъем уровня воды в Селенге. В районе столицы республики Улан-Удэ он составил сегодня 262 см, поднявшись на 19 см за сутки. Уровень воды в Уде 112см (минус 1 см за сутки), сообщили в городской администрации.



Выход воды на пойму Селенги составляет 32 см, в ближайшие сутки подъем уровня воды продолжится.



Напомним, критическая отметка уровня Селенги считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.



Мэрия города просит всех жителей быть бдительными, подготовиться к возможной эвакуации, собрать документы, ценные вещи, позаботиться о домашних животных и сохранении урожая.



Фото: ulan-ude-info.ru



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