Власти Улан-Удэ ввели режим ЧС в двух затапливаемых садовых товариществах

Вода уже затопила многие прибрежные участки и 8 домов





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение, согласно которому с 8 утра 2 сентября введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Режим ЧС введен в границах СОНТ «Судостроитель»: ул. Каютная, Железная, Якорная, Морская, Иллюминаторная, а также в СНТ «Весна» - в тех жилых домах, где вода поднялась выше пола.

- 11 июня мы ввели режим повышенной готовности. Сейчас ситуация более тревожная. За вчерашний день река поднялась на 11 сантиметров, за ночь ещё на 8. Сегодня уровень - 262 см, слой выхода на пойму 32 см. Вода затопила многие прибрежные участки и 8 домов, сложная ситуация в СНТ «Черёмушки», СОНТ «Судостроитель». Сейчас идёт обход домов, окажем помощь маломобильным гражданам. На Левобережье организовано круглосуточное дежурство специалистов Управления по ЧС, - сообщил Игорь Шутенков.Как сообщили в пресс-службе мэрии, руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен первый заместитель мэра Олег Екимовский. Организовано круглосуточное дежурство должностных лиц администрации Улан-Удэ. Специалисты мэрии Улан-Удэ провели обход 4415 домов. Информирование населения о складывающейся обстановке и принятия мер по сохранению личного имущества продолжается.Комитет городского хозяйства совместно с МУП «Водоканал» продолжит контроль за качеством питьевой воды и ее подвоз в зоне затопления. После схода воды будет проведено обеззараживание подтопленных территорий. Также комитетом будет организован контроль за проведением аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ.Управление по ЧС продолжает оповещение населения о возможном подтоплении. Для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ решается вопрос с владельцами маломерных плавательных средств. Также будет организована доставка продовольствия и питьевой воды населению, оставшемуся в зоне затопления.Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству приводит в готовность транспортные средства для эвакуации населения.Специалисты предупреждают, что в ближайшие сутки подъём уровня воды на Селенге продолжится.Фото: мэрия Улан-Удэ