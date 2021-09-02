В Бурятии суточный прирост заражений COVID-19 упал ниже 90 случаев

Всего умерли от COVID-19 1 778 человек, за последние сутки умер один человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 56 592. Это на 88 случаев больше, чем было в среду. Из них 49% (27 589) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 778 человек, за последние сутки умер один человек в возрасте старше 65 лет, в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 73 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 7 155 человек.



В стационарах получают лечение 354 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 285. В отделениях реанимации находится 43 пациента (из них старше 65 лет – 28), на ИВЛ – 29 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 19.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 118 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 49 077 (+37) человек, дополнительно сняты с наблюдения 43 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 508 коек: занято – 354, свободно – 154 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,7%.



За сутки проведено исследований от 2 289 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 472 112 исследований.



Фото: pixabay.com



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