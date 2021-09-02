В Бурятии выпустили в лес медвежонка, который бегал по городу

Лесники надеются, что он найдет свою маму





В Закаменске лесники отловили медвежонка, который потерял маму и бегал по городу. Вчера инспекторы Бурприроднадзора выпустили медвежонка в тайгу за селом Холтосоны, где последний раз слышали и видели медведицу.

«Необходимо, чтобы медвежонок воссоединился с мамой медведицей, которая сейчас находится в поисках. Если медведица найдет медвежонка, то они уйдут вместе в лес. Если медвежонок не найдёт маму, то он будет передан в приют для животных», - сообщили в Бурприроднадзоре.









Фото и видео: Бурприроднадзор