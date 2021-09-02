02.09.2021
Делегация Бурятии начала работу на Восточном экономическом форуме

Делегация Бурятии начала работу на Восточном экономическом форуме

Подписано соглашение между Бурятией, КРДВ и  ОАО «Забота» по созданию в республике центра долголетия

Делегация Бурятии под руководством главы республики Алексея Цыденова начала работу на Восточном экономическом форуме. Он проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Сегодня в первой половине дня в рамках деловой программы Алексей Цыденов принял участие в подписании двух соглашений о сотрудничестве.  В том числе, состоялось подписание соглашения между правительством Бурятии, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» ОАО  «Забота» по созданию в республике центра долголетия.

С компанией «Курорты Бурятии» подписано соглашение о строительстве оздоровительного комплекса на территории курорта «Горячинск». Общий объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей.

Также в этот день будет подписано соглашение по строительству школ с Газпромбанком, фондом «Стратегия будущего» и корпорацией ВЭБ.РФ.

Фото: egov-buryatia.ru
ВЭФ Бурятия участие


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