Делегация Бурятии начала работу на Восточном экономическом форуме

Подписано соглашение между Бурятией, КРДВ и ОАО «Забота» по созданию в республике центра долголетия



Делегация Бурятии под руководством главы республики Алексея Цыденова начала работу на Восточном экономическом форуме. Он проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Сегодня в первой половине дня в рамках деловой программы Алексей Цыденов принял участие в подписании двух соглашений о сотрудничестве. В том числе, состоялось подписание соглашения между правительством Бурятии, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» ОАО «Забота» по созданию в республике центра долголетия.



С компанией «Курорты Бурятии» подписано соглашение о строительстве оздоровительного комплекса на территории курорта «Горячинск». Общий объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей.



Также в этот день будет подписано соглашение по строительству школ с Газпромбанком, фондом «Стратегия будущего» и корпорацией ВЭБ.РФ.



Фото: egov-buryatia.ru



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