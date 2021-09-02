В Бурятии за школьные парты сели более 450 осужденных

Четыре школы работают в учреждениях регионального пенитенциарного ведомства





Торжественные линейки, классные часы и другие мероприятия приуроченные к началу нового учебного года, прошли в исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Бурятия. Первого сентября за парты сели около 450 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, не имеющих среднего образования, сообщили в пресс-службе управления.



Всего в учреждениях регионального пенитенциарного ведомства работают три вечерних общеобразовательных школы, одна открытая сменная общеобразовательная школа и один учебно-консультационный пункт.



Праздничные мероприятия прошли также для учащихся профессиональных училищ. В этом году их насчитывается около 560 человек. В исправительных учреждениях женщины учатся на оператора швейного оборудования, повара и швею, а мужчины получают специальности электромонтера, электросварщика, машиниста (кочегара) котельной, обувщика по ремонту обуви, станочника деревообрабатывающего станка и других.



Получение общего и профессионального образования осужденными является одним из условий успешной их социальной адаптации после освобождения.



Фото: «Номер один»



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