Газпромбанк профинансирует строительство двух новых школ в Улан-Удэ

Их планируют построить в 2022-2023 годах





Газпромбанк, Фонд «Стратегия будущего» и правительство Бурятии договорились о сотрудничестве и партнёрстве по реализации проекта строительства школ в регионе. Соглашение об этом на полях Восточного экономического форума подписали первый вице-президент банка Наталья Третьяк, президент фонда «Стратегия будущего» Станислав Неверов и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, проектом предусмотрено строительство двух школ: в микрорайоне 142 и по улице Ключевская (вблизи СОШ №17) в Улан-Удэ. Сроки реализации проекта – 2022-2023 годы. Планируемый размер инвестиций составляет 2,5 миллиарда рублей. Стороны оценят возможность реализации проекта в том числе с использованием концессионных соглашений.«Газпромбанк обладает обширным опытом и экспертизой в области финансирования создания самой современной образовательной инфраструктуры в российских регионах. Мы уверены, что формирование благоприятных условий для получения качественного образования в любой точке России является важнейшей задачей, способствующей как развитию общества в целом, так и достижению целей в области устойчивого развития в нашей стране, и мы готовы и дальше активно работать в этом направлении», – прокомментировала Наталья Третьяк.«В ноябре 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о переводе Бурятии из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ, распространив на неё дальневосточные преференции. Меры поддержки, предоставляемые в ДФО, стимулировали развитие экономики, но нужно подтягивать и социальную инфраструктуру. К сожалению, сегодня в Улан-Удэ в ряде школ дети учатся в третью смену, поэтому строительство школ – важный проект государственно-частного партнёрства», – отметил Станислав Неверов.«В Бурятии благодаря федеральной поддержке по нацпроектам за последние четыре года построено 16 школ, новые школы могут принимать более 6 тысяч детей в одну смену. Со следующего года республика в числе первых регионов начинает новый этап сотрудничества по ликвидации третьей смены в образовательных учреждениях – будем строить школы в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня на полях Восточного экономического форума подписали соглашение с фондом «Стратегия будущего» и Газпромбанком на строительство двух школ в Улан-Удэ. Продолжим в нашей республике создавать условия для развития детей в лучших условиях» - заявил Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии