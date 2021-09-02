Китай официально переходит на цифровые водительские удостоверения

Первыми новые документы опробовали в общей сложности 28 городов, включая Пекин и Шанхай



Более чем 2,72 млн водителей в Китае в среду получили цифровые водительские удостоверения, что стало свидетельством официального запуска перехода на «цифру», сообщает Синьхуа со ссылкой на управление по регулированию дорожного движения при министерстве общественной безопасности КНР.



Первыми новую политику опробовали в общей сложности 28 городов, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Сиань. Как заявили в вышеуказанном ведомстве, новые цифровые водительские права были выданы владельцам транспортных средств через официальное мобильное приложение «Цзяогуань 12123».



Ранее более 1,95 млн человек уже получили водительские права в цифровом формате в рамках пилотной программы, запущенной 1 июня в городах Тяньцзинь, Чэнду и Сучжоу.



Наряду с этим, в тот день также были приняты еще три новых меры по управлению дорожным движением, одна из которых позволяет загружать и знакомиться с материалами, имеющими доказательственное значение в ДТП.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.