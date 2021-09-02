В Улан-Удэ подтопило несколько участков в СНТ «Ранет»

Власти готовы к эвакуации жителей товарищества





Сегодня в 10.30 утра в СНТ «Ранет» прошло заседание противопаводковой комиссии под председательством руководителя администрации Октябрьского района Андрея Муравьева. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящий момент в «Ранете» грунтовой и речной водой подтоплены пять участков, дома не пострадали. Две семьи самостоятельно эвакуировались к родственникам.

Накануне силами Комбината по Благоустройству там организован дополнительный съезд для домов по улице Проточная. Определен пункты сбора жителей - у правления СНТ «Ранет» и возле запасных ворот товарищества. Оттуда на автобусах жителей вывезут в пункт сбора и регистрации - Городской дом юношеского творчества.Также определены два пункта временного размещения для жителей СНТ - детские загородные лагеря «Родник» и «Березка».Фото: мэрия Улан-Удэ