В Улан-Удэ подтопило несколько участков в СНТ «Ранет»

Власти готовы к эвакуации жителей товарищества
Сегодня в 10.30 утра в СНТ «Ранет» прошло заседание противопаводковой комиссии под председательством руководителя администрации Октябрьского района Андрея Муравьева. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящий момент в «Ранете» грунтовой и речной водой подтоплены пять участков, дома не пострадали. Две семьи самостоятельно эвакуировались к родственникам.
Накануне силами Комбината по Благоустройству там организован дополнительный съезд для домов по улице Проточная. Определен пункты сбора жителей - у правления СНТ «Ранет» и возле запасных ворот товарищества. Оттуда на автобусах жителей вывезут в пункт сбора и регистрации - Городской дом юношеского творчества.
Также определены два пункта временного размещения для жителей СНТ - детские загородные лагеря «Родник» и «Березка».
Фото: мэрия Улан-Удэ
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