Мальчик из Бурятии поставил Путина в тупик

Ребенок попросил подписаться на его ютьюб-канал, но президент не понял, что он должен подписать







В День знаний на площадке Всероссийского детского центра «Океан» Владимир Путин встретился с учащимися школ, гимназий и лицеев – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

В ходе общения ведущая предоставила слово самому юному ученику ‒ 10-летнему Егору из Бурятии.- Вы, наверное, слышали, что в нашей Бурятии находится великое озеро Байкал, в котором самое большое количество пресной воды в России. И рядом с моим домом, буквально два метра, находится набережная реки Селенги ‒ главного притока озера Байкал, - обратился ребенок к президенту. - Вы ещё, наверное, слышали, что уровень воды поднимается, и уже затопило левый берег, в подвалах полностью вода. Но меня беспокоит то, что мусор, который был на левом берегу, ушёл в воду, и теперь он уже в Байкале плавает. Я убираюсь, я живу на правом берегу. И я бы хотел сказать вам, что у нас набережная не в самом лучшем состоянии. Всегда, когда я убираюсь, всё чисто. Потом можно прийти вечером, через несколько часов, и там уже будет грязно. И очистные сооружения такие, что большой якорь или стиральную машину, конечно, поймают, и они в воду не попадут, пластиковую бутылку тоже поймают, а то, что растворилось в воде, немного уберёт, но всё равно останется. Я бы хотел у вас спросить, как вы смотрите на то, чтобы выделить средства на постройку очистных сооружений этого великого озера.- Байкал ‒ это, безусловно, достояние не только Бурятии, не только Иркутской области, которая находится на другом берегу Байкала, это достояние всей России и всего человечества, - ответил президент. - И наша задача сделать всё, для того чтобы сохранить этот уникальный природный объект. Много очень со времён ещё Советского Союза на этот счёт говорили и по поводу ЦБК, закрыть его. Процесс идёт, и идёт в целом положительно, но есть вещи, с которыми бороться достаточно сложно, они носят совсем масштабный характер. Речь не идёт о каком-то конкретном предприятии, основная угроза для Байкала ‒ это стоки от сельскохозяйственной деятельности, когда используют удобрения, а потом дожди идут, и смывы идут в озеро с этих полей, и стоки от жилищно-коммунального хозяйства. Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то у нас определённые решения на этот счёт приняты и выделено уже финансирование для реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства в Бурятии. Так что такое решение уже есть, принято, финансирование выделяется. Надо только ещё раз, и я это сделаю, проверить объёмы этого финансирования и сроки выделения соответствующих ресурсов.Выслушав ответ главы государства, ребенок обратился к президенту с просьбой.- Я ещё делаю свою передачу, первый выпуск уже на моём YouTube-канале «Красная вилка». Подпишитесь, пожалуйста, я буду очень рад. И помогите, пожалуйста, сохранить эту великую жемчужину нашей планеты, - попросил он.- А что нужно подписать, Егор? Я не понял, что я должен подписать, - уточнил Владимир Путин.- YouTube-канал, такая социальная сеть, YouTube, - пояснил мальчик.- А, хорошо-хорошо, ладно, - ответил президент.- Подпишитесь, - настаивал Егор.- Ладно, хорошо, на твой канал, - пообещал Путин.- «Красная вилка» называется, - подсказала ведущая.- Ладно, хорошо, подумаю, - еще раз пообещал глава государства.Фото: kremlin.ru