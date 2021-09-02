В Улан-Удэ проходит гастрономический фестиваль «Кухня Великого хана»

Рестораны города воссоздают блюда по рецептам из книги «Кухня великого хана Туг Тэмура» XIV века



В рамках туристского проекта «Неделя туризма на Великом Шелковом пути» с 1 по 20 сентября в Бурятии проходит гастрономический фестиваль «Кухня великого хана». Идеей гастрономического фестиваля является адаптация рецептов из книги «Кухня великого хана Туг Тэмура» 1330 года в современной интерпретации от ресторанов Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Участниками фестиваля стали популярные рестораны Улан-Удэ: «Тэнгис», «Орда», «Тала», «Вояж» и «Эфир». Каждый участник получил от организаторов по три рецепта из книги, написанной придворным врачом хана, и в соответствии с этими рецептами готовит новое меню.



«Министерство туризма Бурятии не первый год принимает участие в гастрономических фестивалях и проводит их. Гастрономический туризм в Бурятии – одно из приоритетных направлений в развитии туризма в республике. Нам важно продвигать туристический бренд национальной кухни. Благодаря проведению фестиваля бурятская кухня обогатится оригинальными блюдами на основе старинных рецептов, в ресторанах нашего города появятся новые и изысканные блюда и меню. Приглашаем всех жителей и гостей Бурятии на фестиваль «Кухня Великого хана», - говорит министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.



Во время фестиваля рестораны-участники проводят прямые эфиры с мастер-классами своих шеф-поваров по приготовлению новых блюд, дегустации для представителей СМИ и блогеров, а также предложат по специальным ценам жителям и гостям республики готовые блюда из нового меню.



С 1 по 20 сентября



«Мы не могли пропустить такой необычный фестиваль. Нас заинтересовала возможность включить в свое меню блюда монгольских ханов 14 века и угостить ими своих гостей. Несомненно, что эти блюда войдут в наше основное меню», - поделилась директор ресторана «Тэнгис» Ольга Сакияева.



Более подробная программа Недели туризма на Великом шелковом пути и Гастрономического фестиваля размещена на



Фото: egov-buryatia.ru В рамках туристского проекта «Неделя туризма на Великом Шелковом пути» с 1 по 20 сентября в Бурятии проходит гастрономический фестиваль «Кухня великого хана». Идеей гастрономического фестиваля является адаптация рецептов из книги «Кухня великого хана Туг Тэмура» 1330 года в современной интерпретации от ресторанов Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики.Участниками фестиваля стали популярные рестораны Улан-Удэ: «Тэнгис», «Орда», «Тала», «Вояж» и «Эфир». Каждый участник получил от организаторов по три рецепта из книги, написанной придворным врачом хана, и в соответствии с этими рецептами готовит новое меню.«Министерство туризма Бурятии не первый год принимает участие в гастрономических фестивалях и проводит их. Гастрономический туризм в Бурятии – одно из приоритетных направлений в развитии туризма в республике. Нам важно продвигать туристический бренд национальной кухни. Благодаря проведению фестиваля бурятская кухня обогатится оригинальными блюдами на основе старинных рецептов, в ресторанах нашего города появятся новые и изысканные блюда и меню. Приглашаем всех жителей и гостей Бурятии на фестиваль «Кухня Великого хана», - говорит министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.Во время фестиваля рестораны-участники проводят прямые эфиры с мастер-классами своих шеф-поваров по приготовлению новых блюд, дегустации для представителей СМИ и блогеров, а также предложат по специальным ценам жителям и гостям республики готовые блюда из нового меню.С 1 по 20 сентября на сайте проходит народное голосование за лучшие блюда, приготовленные ресторанами в рамках конкурса. По ссылке каждый может выбрать самое вкусное блюдо. Итоги голосования будут подведены в последний день фестиваля 20 сентября.«Мы не могли пропустить такой необычный фестиваль. Нас заинтересовала возможность включить в свое меню блюда монгольских ханов 14 века и угостить ими своих гостей. Несомненно, что эти блюда войдут в наше основное меню», - поделилась директор ресторана «Тэнгис» Ольга Сакияева.Более подробная программа Недели туризма на Великом шелковом пути и Гастрономического фестиваля размещена на сайте туристского информационного центра «Байкал» Фото: egov-buryatia.ru

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