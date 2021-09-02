В Бурятии введен режим ЧС регионального уровня из-за повышения уровня Селенги

Режим касается Кяхтинского, Иволгинского, Тарбагатайского, Селенгинского районов, а также - Улан-Удэ



В Бурятии объявлен режим «чрезвычайная ситуация» регионального уровня реагирования в границах Кяхтинского, Селенгинского, Иволгинского, Тарбагатайского районов и Улан-Удэ в связи с сложившейся паводковой обстановкой. Решение принято сегодня на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского, сообщили в пресс-службе правительства.



На оперативном штабе также рассмотрели вопросы о выделении финансовых средств Кяхтинскому и Селенгинскому районам на оказание единовременной материальной и финансовой помощи гражданам, пострадавшим от ЧС, обусловленной повышением уровня воды в реках.



Напомним, в Кяхтинском районе с 24 августа в населенном пункте Наушки зарегистрирован выход грунтовых вод в подпольях 125 домов на улицах Рабочая, Пограничная, Деповская, Петля. Зарегистрировано подтопление поверхностными водами 220 придомовых участков, 86 домов населенных пунктов Наушки, Хоронхой и Усть-Кяхта.



Членами комиссии поддержано выделение району 4,2 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим.



В Селенгинском районе обильные осадки привели к осложнению паводковой обстановки. Поднялся уровень воды в реках Темник, Цаган-Гол, Селенга, и произошел размыв береговой линии реки Темник и дорожного полотна, повреждены элементы моста через реку Темник автодороги местного значения Ташир-Удунга. Подъем уровня воды в реке Цаган-Гол в селе Гусиное Озеро привел к подтоплению придомовых территорий 15 жилых домов, в восьми из них вода выступила в подвальных помещениях. Повышение уровня воды озера Торма привело к угрозе подтопления жилых домов в селе Селендума.



Принято решение поддержать обращение администрации района о выделении 3,6 млн рублей на оказание гражданам единовременной материальной помощи пострадавшим. Также выделят средства на восстановление полотна автодороги местного значения Ташир-Удунга и поврежденных элементов моста через реку Темник, по частичному восстановлению береговой линии реки Темник и по устройству защитной насыпи от затопления водами Торма и отсыпке низменных участков от затопления водами реки Цаган-Гол в сельском поселении Гусиное озеро.

Продолжается круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Селенга.



Завершились работы по берегоукреплению и сооружению защитной насыпи в Улан-Удэ. На эти цели было выделено 23 млн рублей из республиканского и местного бюджетов. Насыпь состоит из бутового камня и песчано-гравийной смеси высотой 2,8 м, шириной 4,4 м. и общей протяжённостью почти 2,5 тысячи метров. С помощью защитной насыпи уровень берега удалось поднять почти на 2 метра.



Также проведена отсыпка и поднятие низменных участков, грунтовых дорог и проезжих частей. Отсыпаны улицы Кипрейная в микрорайрне Тулунжа, Сельская и Судоремонтная, где фиксировался выход речной воды и существовала проблема подъезда к жилым домам.



В связи с паводковой ситуацией продолжается бесплатный подвоз воды в микрорайон Левый берег по 19 пунктам. Еще одна машина курсирует в Октябрьском районе. Для размещения жителей будут организованы 15 пунктов временного размещения на базе двух загородных оздоровительных лагерей и гостиниц с горячим питанием.



Фото: egov-buryatia.ru





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