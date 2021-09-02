Власти Улан-Удэ пообещали компенсации всем пострадавшим от затопления

Размер выплат составит от 10 до 100 тысяч рублей





Жителям затопленных домов предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека, сообщили в мэрии Улан-Удэ. Также выплаты предусмотрены в связи с утратой имущества первой необходимости - 50 тыс рублей на человека за частично утраченное имущество и 100 тыс рублей - за полностью утраченное имущество.

Размер выплат пострадавшим будет приниматься решением Комиссии по ЧС, которую возглавляет мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. На базе районных администраций созданы комиссии по оценке ущерба, представители которых выезжают на место подтопления, актируют нанесенный ущерб и в течение 5 дней предоставляют акты в Управление ЧС. В свою очередь управление представляет данную информацию на Комиссию по ЧС.По данным на вечер 1 сентября в Улан-Удэ подтоплено 8 жилых домов в СОНТ «Судостроитель» и СНТ «Весна», где вода поднялась выше пола. В этих домах проживают 35 человек, в том числе 17 детей. Всего на территории Улан-Удэ подтоплено 75 приусадебных участков, 19 из них речной водой, остальные грунтовыми. Там проживают 309 человек, в том числе 74 ребенка, 5 маломобильных граждан.- Информация обновляется каждый день, - сообщили в Управлении по ЧС.Напомним, с 8 утра 2 сентября мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ввел режим «Чрезвычайная ситуация» на Левом берегу. Режим ЧС введен в границах СОНТ «Судостроитель»: ул. Каютная, Железная, Якорная, Морская, Иллюминаторная, а также в СНТ «Весна» - в тех жилых домах, где вода поднялась выше пола.Фото: мэрия Улан-Удэ