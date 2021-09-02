Вода в Селенге поднялась еще на 3 см

В пунктах временного размещения появились первые пострадавшие





Уровень воды в реке Селенга по состоянию на 12 часов дня увеличился еще на 3 см, достигнув отметки в 265 см, сообщили в мэрии Улан-Удэ. Напомним, за минувшие сутки вода в реке поднялась на 19 см . По данным на вечер 1 сентября, в Улан-Удэ подтоплено 8 жилых домов в СОНТ «Судостроитель» и СНТ «Весна», где вода поднялась выше пола, а также 75 приусадебных участков. Всем пострадавшим обещаны денежные выплаты

Как рассказали в мэрии, в пункте временного размещения в СНТ «Родник» разместились первые пострадавшие от затопления – это семья из пяти человек.



Для жителей Левобережья подготовлен пункт сбора возле участков ДК «Заречный» - там жителей будут ждать автобусы.



Комбинат по благоустройству и подрядчики круглосуточно проводят работы по дамбированию и отсыпке низменных участков.



Фото: мэрия Улан-Удэ Как рассказали в мэрии, в пункте временного размещения в СНТ «Родник» разместились первые пострадавшие от затопления – это семья из пяти человек.Для жителей Левобережья подготовлен пункт сбора возле участков ДК «Заречный» - там жителей будут ждать автобусы.Комбинат по благоустройству и подрядчики круглосуточно проводят работы по дамбированию и отсыпке низменных участков.Фото: мэрия Улан-Удэ

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