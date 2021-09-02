Власти Бурятии объяснили запрет на работу ночных клубов

По ночам их работу контролировать некому





Власти Бурятии в лице зампреда правительства Петра Мордовского объяснили, почему, несмотря на смягчение коронавирусных ограничений, в республике сохраняется запрет на работу ночных увеселительных заведений.

- Наиболее частый вопрос, который возникает у пользователей соцсетей: «Почему ночным клубам и ресторанам не разрешают работать ночью, как будто коронавирусом только ночью заражаются, а днем его нет?» Самый основной критерий при принятии решений штабом – это возможность контроля. Днем и вечером у нас проводятся рейды в организации торговли, общепита, на общественном транспорте. Есть контроль – есть безопасность. В ночных клубах и на подпольных вечеринках никто не заботится о здоровье посетителей: никакой дезинфекционной обработки, дистанцирования. Это не только безответственное отношение к своим же посетителям, это неуважение к тем же медикам, которые будут над последствиями работать, в целом к жителям республики. Ведь на обеспечение медицинской помощи больным коронавирусом тратятся колоссальные суммы, которые могли бы использоваться на строительство школ, садов и других нужных объектов. Ответственность начинается с каждого человека. И чем больше ответственных людей, тем меньше шансы у вируса, - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.Между тем в республике продолжаются проверки соблюдения антиковыдных ограничений. За минувшие сутки в республике мобильные группы проверили свыше 680 объектов, 286 из них - в Улан-Удэ. В отношении 23 нарушителей составлены административные протоколы. Так, масочный режим нарушали сотрудники кафе «Макбургерс» на пр. 50-летия Октября, магазина «Супермаркет» на ул. Жуковского, кафе «Обедов» на ул. Гагарина, торгового дома «Барыня» на ул. Терешковой, салона красоты «Богема» на ул. Жердева, ресторана «Яроллов» на ул. Краснофлотская, ресторана «KFC» в 110 мкр., столовой «Appetite» на ул. Ленина. В кафе «Пончик» на пр. 50-летия Октября не проводилась термометрия сотрудников.Фото: пресс-служба правительства Бурятии