В Бурятии в госсобственность вернули искусственный залив Байкала

Муниципалитет не обладал полномочиями по распоряжению этим имуществом государства, но продал его частному лицу



Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура вернула в Бурятии из частной в государственную собственность искусственный залив Байкала, сообщили в надзорном органе.



Как показала прокурорская проверка, в советские годы в целях хозяйственной деятельности был образован искусственный залив озера Байкал (Малый ковш). Фактически этот участок площадью 26 тысяч квадратных метров относится к водному фонду. Залив почти полностью покрыт водой и имеет прямую гидравлическую связь с Байкалом. В 2006 году участок сформирован администрацией Кабанского района, поставлен на кадастровый учет и продан частному лицу.



Вместе с тем, исходя из характеристик участка, он не может находиться в иной собственности кроме федеральной. Муниципалитет не обладал полномочиями по распоряжению имуществом государства.



Природоохранный прокурор направил в суд иск к собственникам земли об оспаривании их прав, признании незаконным формирования участка кадастровой стоимостью около 2,5 млн рублей в границах водного фонда, снятии его с кадастрового учета.



Решением суда требования прокурора удовлетворены. Судебный акт вступил в законную силу. Таким образом, вмешательство прокурора позволило не допустить антропогенного влияния и освоения ценной природной территории.



Фото: epp.genproc.gov.ru



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