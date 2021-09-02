В Бурятии продолжают проверять качество объектов дорожного нацпроекта

Недобросовестным подрядчикам выписывают предписания об устранении нарушений





В Бурятии для контроля качества работ каждый объект, который ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проверяют на соответствие нормам. Для этого на постоянной основе проводятся лабораторные испытания материалов, используемых при ремонте дорожного полотна, сообщили в Минтрансе Бурятии.

Проверяются на соответствие ГОСТам такие материалы, как щебень, гравий, песок. Также контролируется качество приготовленной асфальтобетонной смеси, используемой при ремонтах. После укладки всех слоев асфальта специалисты делают вырубку, которая также проходит лабораторные испытания.Контроль осуществляется как в лабораториях подрядной организации, которая выполняет работы по ремонту дороги, так и в лабораториях заказчика – ГКУ «Бурятрегионавтодор».«Будь то покрытие или основание, отбираются вырубки, они поступают в лабораторию. Например, сегодня у нас вырубки асфальта семи объектов. Из Прибайкальского района привезли, «Улан-Удэстройзаказчик», и с наших региональных дорог. Еще мы проверяем битум, щебень, песок, минеральный порошок, щебеночно-песчаные смеси. После испытания оформляются протоколы» - сообщила заместитель начальника отдела контроля качества, начальник испытательной лаборатории ГКУ «Бурятрегионавтодор» Татьяна Пискунова.«Контролю при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» уделяется пристальное внимание, как со стороны Минтранса России, так и Минтранса Бурятии. Есть и комиссионные проверки и лабораторные. Только после проверки качества подписывается акт о вводе дороги. Если же подрядчик, недобросовестно выполнил свои работы, ему выписывается предписание с требованием устранить нарушения» - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Также, ведется контроль за состоянием дорожного полотна после проведенных ремонтов в течение всего гарантийного периода. В случае возникновения каких-либо дефектов на проезжей части, на место выезжает специальная комиссия, которая фиксирует те или иные недостатки и выдает подрядчику предписание об устранении замечания.Напомним, что в этом году в Бурятии отремонтируют около 110 км муниципальных и региональных дорог.Фото: Минтранс Бурятии