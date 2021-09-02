Приставы удержали у юной жительницы Улан-Удэ пенсию по потери кормильца

Ситуация разрешилась только после вмешательства уполномоченного по правам человека





В Бурятии к республиканскому уполномоченному по правам человека Юлии Жамбаловой обратилась жительница Улан-Удэ с просьбой оказать содействие в решении вопроса, связанного с неправомерным наложением ареста на пенсию по случаю потери кормильца, получаемую на несовершеннолетнюю дочь.



Как стало известно, после удержания денежных средств со счета, заявитель обратилась в службу судебных приставов с документами, подтверждающими получение пенсии на свою дочь. К сожалению, судебный пристав-исполнитель признал обстоятельства, изложенные в заявлении, не подлежащими удовлетворению, в связи с тем, что в расчетных документах не указан соответствующий код вида дохода, сообщили в пресс-службе омбудсмена.



После вмешательства уполномоченного по правам человека в данную ситуацию и направления писем и запросов в республиканское отделение Пенсионного фонда РФ, в Сбербанк России и в управление Федеральной службы судебных приставов по Бурятии вопрос разрешен в пользу заявителя.



В настоящее время взыскателю направлено требование о возврате перечисленных денежных средств.



Фото: pixabay.com





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