В Бурятию продолжат летать чартеры на зимний Байкал

Правительство республики, Ростуризм и TUI подписали соглашение о продолжении сотрудничества



Глава Бурятии Алексей Цыденов, руководитель Ростуризма Зарина Догузова и генеральный директор компании TUI Тарас Демура подписали сегодня трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает продление полетов чартерных туристических рейсов на 2022 год на зимний Байкал, сообщили в пресс-службе правительства республики.



По итогам подписания соглашения на полях Восточного экономического форума Алексей Цыденов напомнил, что запуск чартерных рейсов в 2020 году повысил интерес инвесторов к Бурятии.



Перспективы, которые республика видит от инвестсотрудничества, измеряются суммой более 10 млрд рублей. На сегодняшний день, один из новых инвесторов компания Cosmos Hotel Group планирует строительство строительство на 400 гектарах земли четырёх- и пятизвёздочных гостиниц, отдельно стоящих вилл, спортивных комплексов и спа-комплексов. В текущем году компания Green Flow уже приступила к реализации проекта по строительству гостиничного комплекса на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань».



«У нас спрос превысил предложение, сейчас не хватает мест размещения, поэтому мы немного ограничиваем чартерные рейсы. Но это же послужило стимулом для инвестиционной активности. Программа, которую Ростуризм поддерживает, а компании туры реализуют, дало такой существенный толчок в целом развитию Бурятии. Мы двумя руками за и всячески со своей стороны содействием, чтобы это работало», - подчеркнул глава республики.



Руководитель Ростуризма добавила, что в ближайшей перспективе для увеличения туристического сезона Бурятии необходимо развивать не только побережье Байкала, но и места с термальными источниками.



«В тестовом режиме в прошлом году мы впервые запустили чартеры на Байкал в Бурятию - программа стала настоящим успехом туристического года - чартеры летали и летом, и зимой и продолжат летать, что позволяет нам делать Байкал доступнее круглый год. Мы не останавливаемся только на Байкале, мы активно эту программу дальше развиваем, это не стало какой-то разовой рекламной акцией, это уже системная налаженная работа. В перспективе задачи, которые нужно решить – это полная круглогодичность. И для этого нам нужно помимо Байкала еще развивать горячие источники, которыми богата Бурятия. Это бы нам позволило чартеры зимние запускать на два месяца раньше», - сказала Зарина Догузова.



«Подписывая соглашение, мы подтверждаем свои намерения по продолжению чартерных программ в Бурятию, - подчеркнул Тарас Демура. – Для Бурятии это вторая чартерная цепочка на зимний Байкал, программы будут аналогичными тем же, что мы предлагали годом ранее. После успешной реализации летней программы на Сахалин мы сейчас с нашими партнёрами прорабатываем зимние чартерные туры и скоро опубликуем их. Предложенные на зимний сезон пакеты будут традиционно в форматах «Лайт», «Стандарт» и «Макси». Таким образом, каждый турист сможет выбрать подходящий именно ему тур по насыщенности экскурсиями и стоимости. Мы видим свою миссию в том, чтобы сделать путешествия в регионы Дальнего Востока, и в целом по России, доступными для туристов, а кроме того, яркими и запоминающимися, насыщенными впечатлениями».



Фото: egov-buryatia.ru





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