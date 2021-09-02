В Бурятии обещали устранить причины подтоплений домов в Гусиноозерске

Однако на это потребуется несколько лет



Власти Бурятии выделят средства на создание дренажной системы для устранения причин подтопления дворов в Гусиноозерске. Для решения проблемы мэрии города выделят 2 млн рублей из республиканского бюджета, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Однако полностью проблему решит только реконструкция оросительной системы, которая внесена в федеральную программу по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Минсельхоз России намерен выделить 1,2 млрд рублей, в том числе планируются проектно-изыскательские работы в 2022-2023 гг. Строительно-монтажные работы планируют начать в 2024 году.



«В настоящее время жители сельского поселения Гусиное озеро проинформированы о существующей угрозе подтопления в результате повышения уровня воды в реке Цаган-Гол путем объявления и вручения уведомлений. Проведены работы по задержке поступления воды к жилым домам путем отсыпки грунта. На месте работала комиссия правительства Бурятии во главе с зампредом Иваном Альхеевым. Она произвела осмотр затопленной территории, оценила обстановку по подтопленным домам, количеству домов, количеству жителей и масштабах затопления. Организован подвоз воды жителям, оставшимся без питьевой воды», сообщили в пресс-службе правительства республики.



Напомним, как сообщал недавно «Номер один», сотни жителей поселка Набережный в Гусиноозерске



Более того, ученые выяснили, что проблема имеет рукотворный характер. Причиной затопления стали технические мероприятия по повышению и поддержанию необходимого уровня озера Гусиное (2010 год – сооружение Галтайского водозаборного сооружения и регулятора – сброса искусственного сбросного устройства), проведенные в период с 2003 – 2010 гг. Однако, в итоге дорогостоящее мероприятие по улучшению экологической ситуации привело к катастрофическим последствиям. Причина такого парадоксального результата – грубые ошибки, сделанные в начале 2000-х годов при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений.



Фото: жителей поселка Набережный Однако полностью проблему решит только реконструкция оросительной системы, которая внесена в федеральную программу по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Минсельхоз России намерен выделить 1,2 млрд рублей, в том числе планируются проектно-изыскательские работы в 2022-2023 гг. Строительно-монтажные работы планируют начать в 2024 году.«В настоящее время жители сельского поселения Гусиное озеро проинформированы о существующей угрозе подтопления в результате повышения уровня воды в реке Цаган-Гол путем объявления и вручения уведомлений. Проведены работы по задержке поступления воды к жилым домам путем отсыпки грунта. На месте работала комиссия правительства Бурятии во главе с зампредом Иваном Альхеевым. Она произвела осмотр затопленной территории, оценила обстановку по подтопленным домам, количеству домов, количеству жителей и масштабах затопления. Организован подвоз воды жителям, оставшимся без питьевой воды», сообщили в пресс-службе правительства республики.Напомним, как сообщал недавно «Номер один», сотни жителей поселка Набережный в Гусиноозерске оказались в отчаянной ситуации . Их участки регулярно топит, однако принимаемые властями меры пока не дали никакого эффекта. В домах сельчан все гниет, стены ведет, жителям приходится соседствовать с плесенью, ядовитыми газами и жуткими насекомыми, а также регулярно собственноручно откачивать воду из подпольев и огородов. Многие вынуждены покинуть свои дома, другие по-прежнему живут в «особом режиме», все еще надеясь на помощь властей. Причем, как говорят специалисты, быстрого и эффективного варианта решения проблемы подтопления поселка Набережный нет.Более того, ученые выяснили, что проблема имеет рукотворный характер. Причиной затопления стали технические мероприятия по повышению и поддержанию необходимого уровня озера Гусиное (2010 год – сооружение Галтайского водозаборного сооружения и регулятора – сброса искусственного сбросного устройства), проведенные в период с 2003 – 2010 гг. Однако, в итоге дорогостоящее мероприятие по улучшению экологической ситуации привело к катастрофическим последствиям. Причина такого парадоксального результата – грубые ошибки, сделанные в начале 2000-х годов при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений.Фото: жителей поселка Набережный

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