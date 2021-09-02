В Бурятии остановили движение для легкового транспорта по региональной трассе

Автомобильная дорога Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино в Прибайкальском районе частично подтоплена



В Бурятии на участках автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино с 17-го по 26-й километры



На участке установлены дополнительные временные знаки. Ведется дежурство.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans В Бурятии на участках автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино с 17-го по 26-й километры произошел выход воды на проезжую часть . На дороге ввели ограничение движения для легкового транспорта, сообщили в минтрансе республики.На участке установлены дополнительные временные знаки. Ведется дежурство.Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

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