В Улан-Удэ построят «Дальневосточный квартал»

В столице Бурятии выбирают площадки для возведения современного микрорайона



В рамках Восточного экономического форума сегодня подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии между минвостокразвития России, «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики» и правительством Бурятии о реализацию проекта по строительству «Дальневосточного квартала» в Улан-Удэ.



В столице республики планируют разместить современный микрорайон. В нем должны появиться отдельные инфраструктуры: социальная, транспортная, рекреационная, и самое главное - квадратные метры жилья по доступной цене. Предварительно, для реализации проекта рассматриваются три площадки в Улан-Удэ: 110-й квартал, поселок Энергетик и 144-й «В» микрорайон, сообщили в пресс-службе минстроя республики.



«В настоящее время, минвостокразвития России разрабатывает порядок реализации проекта. После этого будет начат отбор площадок для строительства микрорайона. Таким образом, программа «Дальневосточный квартал» позволит выйти на новый уровень комплексного развития территорий Дальнего Востока и обеспечить комфортным и доступным жильем больше семей», - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Отметим, что желание участвовать в проекте выразили практически все регионы. Однако, для создания «Дальневосточных кварталов» выбрали всего четыре. Помимо Бурятии микрорайоны нового типа должны появиться в Чите, Хабаровске и Владивостоке.



Фото: минстрой Бурятии





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