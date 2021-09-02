Житель Улан-Удэ погиб после засолки огурцов

Мужчина нечаянно выпил уксус, оставленный женой в стакане



В Улан-Удэ 31 августа в реанимации Республиканской клинической больницы скончался 52-летний мужчина, которого за пять дней до смерти доставили в лечебное учреждение с признаками отравления уксусной кислотой. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, мужчина проживал в Улан-Удэ вместе с женой и дочерью. Вечером 25 августа супруга солила огурцы, после чего оставила стакан с концентрированным уксусом на столе, так как хотела следующим вечером продолжить заготовки. Утром, уходя на работу, женщина забыла предупредить мужа о содержимом стакана. Днем на кухне мужчина, полагая, что в стакане вода, выпил уксусную эссенцию, в результате чего получил химический ожог пищевода. Он позвонил жене, сообщил о своем состоянии. Женщина вернулась домой, вызвала скорую медицинскую помощь. Врачи почти пять дней пытались спасти мужчине жизнь, но поражение кислотой внутренних органов оказалось смертельным.



В настоящее время по этому факту проводятся необходимые проверки, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.



Схожие несчастные случаи, связанные с отравлениями людей различными опасными жидкостями, медикаментами и другими веществами, которые используются в быту, нередки. В основном они происходят с детьми при небрежном отношении взрослых к их безопасности, когда подобные вещества хранятся в легкодоступных для малышей местах. Но жертвами таких ситуаций, как показывает практика, может стать любой член семьи. Поэтому нужно быть бдительными при обращении с опасными веществами, не оставлять их на виду, по возможности, хранить в запираемых ящиках и использовать с осторожностью в строгом соответствии с предписаниями и инструкциями, напомнили в Следственном управлении.



Фото: pixabay.com



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