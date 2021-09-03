Памяти коллеги, наставника, друга

В Москве на 75-м году жизни скоропостижно скончался известный журналист Дугар Санжиев



Тем, кому хорошо «за», объяснять, кто это, не надо. Журналистам, пусть и не достигшим возраста «за», – тоже. А если надо, значит, им остается только посочувствовать, потому что они не знают, что такое хорошая журналистика.



Информации собкора ТАСС Дугара Санжиева несли в себе Событие. Журналисты знают, какой это тяжелый крест – каждое утро просыпаться с мыслью: нужна информация со словом «сегодня». Номера «Правды Бурятии», подписанные первым замом главного редактора Д. Санжиевым, обязательно содержали что-то забойное и дерзкое, за что он получал по полной от областного органа «руководящей и направляющей». А ведь мы все, даже авторы крамольных материалов, об этом и не догадывались. Он сдерживал начальствующий гнев в одиночку. Как создатель первой профессиональной в республике пресс-службы – администрации президента и правительства – он показал пример Творчества, которому есть место всегда и везде. Пресс-служба, возглавляемая Д. Санжиевым, была не звеном сложной чиновничьей структуры, а журналистским клубом, куда запросто можно было зайти в поисках интересной информации, поделиться радостью и поплакаться в жилетку.



В московских журналистских кругах он тоже не затерялся. Его материалы в газете «Экономика и жизнь», где он был заместителем главного редактора, заставляли думать и рядового читателя, и именитых членов Вольного экономического общества. А в качестве координатора проектов общероссийской общественной организации «Союз малых городов России» он просто фонтанировал идеями.



Не любил «включать» начальника, никогда и ни на кого не повышал голоса, но сколоченная им команда работала как хорошо отлаженный механизм. Вокруг него все всегда кипело, бурлило, било ключом – хоть при верстке газеты, хоть на колхозных полях, куда нас регулярно «ссылали» под предлогом всенародной помощи многострадальному сельскому хозяйству.



Ему было чуждо самолюбование. Он не строил из себя мэтра. Не считал зазорным дать на смотрины свой материал молодому коллеге. Уважал мнение даже совсем не маститых и вовсе не опытных. К себе всегда относился с изрядной долей здоровой иронии. Достаточно прочитать его воспоминания к столетию «Правды Бурятии» «Гримасы инерции бытия и сознания, или Откровение жертвы перестройки и гласности». Они не увидели света…



Работа с ним была замечательной школой! Школой Дугара Санжиева. Эта школа не позволяет нам, его коллегам, писать о нем сейчас по накатанной схеме: «родился», «начал трудовой путь», «достиг вершин мастерства», «награжден» – он бы этого не одобрил. И уж тем более нельзя заканчивать последней строчкой «объективки» – пенсионер. Это просто несовместимо с ним, как гений и злодейство...



Он собирался на днях в наши края – в верховья Турки и Курбы. В места, по которым всегда скучал. «Брать» клюкву, сходить по орехи. Судьба распорядилась по-своему. Наверное, Богу тоже нужна хорошая команда…



Бурправдинцы



Дугар Гармаевич Санжиев родился 15 июня 1947 года в селе Гунда Еравнинского района Бурят-Монгольской АССР в семье служащего. Учился в Хотуновской начальной школе (г. Новочеркасск, Ростовская область), Гундинской средней школе Еравнинского района Бурятской АССР, Иркутском государственном университете имени А.А. Жданова (филологический факультет, отделение журналистики).



Работал в Хоринском районном комитете ВЛКСМ Бурятской АССР (заведующий организационным отделением, первый секретарь), газете «Молодёжь Бурятии» (заместитель главного редактора), ТАСС (собственный корреспондент в Бурятской АССР), газете «Правда Бурятии» (первый заместитель главного редактора), ТАСС (заведующий отделением в Монголии), в администрации президента и правительства Республики Бурятия (руководитель пресс-службы, председатель комитета СМИ и общественных связей), в Москве в ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета» (журнал «Журналист», заведующий отделением), ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета» (газета «Экономика и жизнь», заместитель главного редактора, заведующий отделением), в Общероссийской общественной организации «Союз малых городов России» (координатор проектов).



Дугар Гармаевич награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина», «За строительство Байкало-Амурской магистрали», награжден почетным знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом». Заслуженный работник культуры Республики Бурятия, член Союза журналистов России, пенсионер со статусом «Ветеран труда».



Светлая память о нем будет всегда жить среди тех, кому довелось с ним работать; тех, о ком он писал в своих публикациях; и в сердцах многочисленных друзей.



Прощание состоится 4 сентября в 10:00 по адресу: г. Улан-Удэ по адресу: ул. Кабанская, д. 25-2.















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