Почти 267 тысяч жителей Бурятии завершили вакцинацию от COVID-19

Всего умерли от коронавируса более 1 700 человек, трое за последние сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 56 681. Это на 89 случаев больше, чем было в четверг. Из них 49% (27 628) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 781 человек, трое за последние сутки (в возрасте до 65 лет один человек, в возрасте 65 лет и старше - двое), в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 69 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 7 146 человек



В стационарах получают лечение 346 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 288. В отделениях реанимации находится 42 пациента (из них старше 65 лет – 25), на ИВЛ – 25 пациентов (из них старше 65 – 13), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 059 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 49 121 (+44) человек, дополнительно сняты с наблюдения 59 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 443 койки: занято – 346, свободно – 97 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,1%.



За сутки проведено исследований от 1 756 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 473 995 исследований.



Завершили вакцинацию 266 928 человек. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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