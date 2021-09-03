Дикоросы Бурятии отправят на азиатский рынок

Покорять его будет производитель экологически чистой продукции - «Лесная фабрика»



Дикоросы Бурятии выведут на азиатский рынок при поддержке Дальневосточного представительства Агентства стратегических инициатив. Об этом в ходе встречи с министром экономики Екатериной Кочетовой заявила его руководитель Ольга Курилова. Она посетила площадку центрального павильона Бурятии и ярмарку «Традиции с будущим», представленные на Восточном-экономическом форуме, сообщает Фонд регионального развития.



«У Бурятии достаточно хорошие перспективы по привлечению инвестиций, потому что Бурятия интересна иностранцам. Я точно знаю, что есть такой запрос, особенно у азиатских стран. Бурятия интересна нам дальневосточникам, так как она недавно вошла в состав Дальневосточного федерального округа, и мы еще не все знаем про регион. Мы с коллегами Агентства стратегических инициатив готовы поддержать ряд предпринимателей для того, чтобы вывести их проекты не только на всероссийский, но и на международный уровень в части поставки ряда продукции на экспорт», - сказала Ольга Курилова.



Речь идет о дикоросах Бурятии. Покорять азиатский рынок будет компания «Лесная фабрика». Она уже более пяти лет известна в республике и за ее пределами, как производитель экологически чистой продукции: травяных чаев, масел холодного отжима, мазей на основе кедровой живицы и варенья из сосновых шишек. Это ответ на запрос из Азии: травяной чай очень интересен корейцам, японцам и китайцам.



«Восточный экономический форум, безусловно, стал важным событием, прежде всего, в силу того, что в формате открытого диалога представители власти и экспортноориентированный бизнес смогли обсудить все актуальные вопросы. Бизнес получил множество рабочих инструментов для решения своих задач на сессиях в рамках форума, а власть - обратную связь от реальных и потенциальных экспортеров, материал для формирования программ помощи и поддержки предпринимателей», - рассказала министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.



Отметим, ежегодно экспортеры республики принимают участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых как в России, так и за рубежом. В 2020 году Бурятия экспортировала продукцию в 34 страны мира. Основные торговые партнеры в экспорте: Китай, Япония, Республика Корея, Тайвань (Китай), Нигер, Монголия, Малайзия. Тогда же республика поднялась с 48 на 37 место в рейтинге по объему экспорта среди российских регионов по данным «Российского экспортного центра».

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Фото: Фонд регионального развития Бурятии







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