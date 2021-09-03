В Улан-Удэ продолжает прибывать Селенга

Выход воды на пойму в главном притоке Байкала составляет 39 см



В Улан-Удэ уровень воды в Селенге достиг 269 см, прибавив 7 см за сутки. Уровень воды в Уде составляет 112 см, уровень за сутки не поднимался, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Выход воды на пойму в Селенге составляет 39 см.



Напомним, критическая отметка в реке Селенга считается 330 см, когда идет затопление домов на прибрежной территории.



Городские власти просятвсех жителей быть бдительными, подготовиться к возможной эвакуации, собрать документы, ценные вещи, позаботиться о домашних животных и сохранении урожая.



Фото: ulan-ude-info.ru



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