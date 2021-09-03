В Улан-Удэ за игнорирование профилактики COVID-19 временно закрыты два бара

Санкции коснулись лаундж бара «Мохито» и ночного клуба «69»







В Улан-Удэ региональным управлением Роспотребнадзора совместно с мобильными группами проведены обследования лаундж бара «Мохито» и ночного клуба «69» (ООО «Ассоль», сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.



В них выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу распространения новой коронавирусной инфекции среди населения. А именно: не проводилось обеззараживание воздуха в помещении, отсутствовали разметки о соблюдении социальной дистанции, персоналом не использовались медицинские маски, не соблюдалась социальная дистанция.



В отношении владельцев заведений специалистами Роспотребнадзора составлены протоколы об административных нарушениях по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. В качестве меры обеспечения в отношении лаундж бара «Мохито» и ночного клуба «69» применен временный запрет деятельности, произведено наложение пломб и опечатывание помещений.



Материалы направлены на рассмотрение в суд.



Фото: pixabay

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