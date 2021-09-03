Бурятия направила на ликвидацию последствий паводков 270 млн рублей

В целом по республике насчитывается 114 домов, в которых вода стоит вышел пола, затоплено 612 участков





В Бурятии на помощь пострадавшим и на устранение разрушений вследствие подтоплений на сегодняшний день направлено 270 млн рублей. Мероприятия по устранению последствий паводков держит на контроле глава Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«На сегодня в верховьях Селенги, в Кяхте, в Наушках, в Усть-Кяхте, Хоронхое вода пошла на убыль. Пока идет повышение воды в Улан-Удэ, но существенного повышения не ожидается, хотя прирост еще идет и он еще будет достаточно высок. Сейчас у нас в целом по республике затоплено 612 участков, 114 домов, где вода выше уровня пола», - рассказал Алексей Цыденов.



Глава Бурятии отметил, что принятые превентивные меры способствовали уменьшению разрушений. «Превентивные меры, которые мы принимали, когда велась отсыпка в городе Улан-Удэ, повышение уровня в низменных местах, укрепление дамб, берегоукрепление, они во многом способствовали тому, чтобы сдержать затопления, у нас под угрозой подтопления было 1800 домов», - сказал глава региона.



Продолжается информирование жителей о паводковой ситуации и порядке действий при прибытии воды. Правительственная комиссия работает в круглосуточном режиме. Ранее при посещении Закаменского района Алексей Цыденов поручил оперативно решать вопросы по выплатам пострадавшим.



«Всем пострадавшим будет выплачена компенсация, кто попал под затопления – 10, 50, 100 тысяч в зависимости от степени потерь. Также будет компенсирован урожай, будут представлены борщевые наборы. Мы общались с жителями Хоронхоя, Наушек, у которых высокой водой унесло дрова. Поможем этим людям по дровам, плюс окажем помощь по просушке домов, выделены теплопушки дизельные, которые позволят быстрее просушить и к морозам подготовить дома. Дизель для людей тоже будет бесплатный. Всю необходимую помощь окажем и постараемся, чтобы последствия паводка были максимально минимизированы», - подчеркнул он.



Глава Бурятии особо отметил неравнодушие жителей республики, которые на добровольной основе помогают пострадавшим. «Бурятия уже показала, что может. Когда у людей беда, у нас много активных людей неравнодушных, которым я тоже хотел бы сказать спасибо за их жизненную позицию, волонтерский дух. Уже сейчас добровольцы собираются, помогают, поехали и в Наушки и готовы помогать в городе, в Иволгинском районе. Люди у нас молодцы», - заявил Алексей Цыденов.



В целом с учетом компенсационных выплат, восстановительных работ, ремонта поврежденных дорог и мостов выделено 270 млн рублей. «И предварительно еще с учетом текущего затопления около 96 млн рублей потребуется. Значительные средства, но никуда не денешься, это стихия. Пока спасаемся собственными силами, введен ЧС регионального характера, будем уже обращаться и на федеральный уровень для поддержки», - резюмировал Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru



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