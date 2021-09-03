03.09.2021
В Бурятии чиновники дали многодетным семьям участки без воды и электричества

В Бурятии чиновники дали многодетным семьям участки без воды и электричества

Дорог к ним тоже не было

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Иволгинского района.

«В 2017 и 2020 годах администрация района предоставила многодетным семьям в собственность земельные участки для индивидуального строительства. Проверка показала, что в нарушение законодательства администрацией района предоставленные участки не обеспечены необходимой инфраструктурой: отсутствует водоснабжение, электроснабжение, дорожная сеть», - рассказали в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор подал иск в суд с требованием к администрации района обеспечить земельные участки дорожной сетью и инженерной инфраструктурой. Суд иск удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»


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