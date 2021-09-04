Районы Бурятии рискуют остаться без врачей

Сельские поселения нашей республики страдают от нехватки медиков, уезжающих в поисках лучших условий



Не привлекают врачей и высокие единовременные выплаты. Совсем недавно под серьезный удар попал Закаменск. За два летних месяца из районной больницы уволились сразу 13 специалистов.



Проблема дефицита врачебных кадров наблюдается по всем районам Бурятии: с 2020 года из региона убыли 122 врача и 228 средних медработников. По отчетным данным за первое полугодие 2021 года, число врачей в республике составляет 3422 человека, а также 8785 средних медицинских работников. Из них в 21 районе Бурятии, где проживает свыше 400 тысяч человек, трудятся всего 895 врачей и 3646 средних медработников.



Из Бурятии - в Амурскую область



- Всего за июль-август написали заявление на увольнение 13 сотрудников. На сегодняшний момент работают 37 врачей, а оптимальное число должно быть хотя бы 72. Дефицит кадров достаточно большой и серьезный - половина из положенного количества. Естественно, нагрузка на оставшихся врачей, мягко говоря, большая. Буквально вчера я пришел в час ночи домой - оперировали тяжелого пациента. Там необходимы были руки, и я, как врач-хирург, должен помогать, а что делать? Операция экстренная, - рассказал главный врач Закаменской ЦРБ Булат Цыденов.



Как признается главный врач Закаменской ЦРБ, сейчас у него не бывает выходных. Булат Цыденов занял эту должность в марте текущего года. До него место главного врача пустовало четыре месяца. По прописке к больнице прикреплено около 25 тыс. жителей.



- В принципе, когда я начинал работать, знал, какие будут перспективы. Работа главного врача – это ответственность за каждого сотрудника, за состояние здоровья каждого жителя района. Здесь много детей, пожилых людей, пациентов с онкологией, хроническими заболеваниями и прочим, работы невпроворот. Из 13 уволившихся врачей только два доктора меня предупредили о том, что собираются уезжать. Одного из них пригласили в городское учреждение, а супруг ее – наш молодой хирург, уехал вместе с ней. По первым двум все понятно. А по остальным 11 докторам, считаю, основной причиной их увольнения стала поддержка молодых врачей единовременной компенсационной выплатой при устройстве на работу в Амурской области, - отмечает Булат Викторович.



Согласно постановлению Правительства Амурской области от 5 марта 2021 года №122, прибывшие и переехавшие на работу в отдаленные районы области медицинские работники в 2021 году получают единовременные компенсационные выплаты (ЕКВ) в 3 - 5 млн рублей.



- Даже с учетом того, что наши доктора были трудоустроены здесь, они все же приняли решение переехать в другой регион. Кроме того, из этих 11 трое уже получили местные компенсационные выплаты. Психиатру-наркологу выплатили миллион, и он должен был работать до 2023 года, но принял решение уволиться, расторгнуть договор. Невролог и окулист-офтальмолог тоже получили, но решили уехать в Амурскую область. Соответственно, у многих возникает вопрос: почему медики уезжают? Я объяснил причину, что у нас таких программ, как в Амурской области, по республике не предусмотрено, - отметил он.



Несмотря на выплаты, работать невыгодно



Второй причиной массового оттока кадров главный врач называет то, что прибывшие в Закаменскую ЦРБ врачи могут рассчитывать на 1 млн рублей компенсационных выплат.



- Закаменск не является ни селом, ни поселком городского типа, это именно моногород. Соответственно, доктора, трудоустраивающиеся к нам, получают только 1 млн рублей ЕКВ. По сравнению с сельскими ЦРБ, мы находимся в проигрышном положении. Например, в соседнем Джидинском районе, где центр является селом, получают 2 млн рублей единовременной выплатой, хотя количество населения примерно такое же. Мне звонили многие молодые специалисты, в том числе те, на которых я сам выходил, и у всех вопрос, какая им положена выплата у нас. Как слышат, что 1 млн, извиняются и говорят, что будут рассматривать другие варианты. Думаю, в этом тоже проблема, - считает врач.



По мнению Булата Цыденова, стоит пересмотреть правила получения ЕКВ, чтобы приравнять выплаты в Бурятии по уровню к той же Амурской области. Однако позволит ли это бюджет республики, неизвестно.



- В ЦРБ остались всего два педиатра – нагрузка на них серьезная. Два врача терапевта тоже с огромной загрузкой, увеличился объем работы и на заведующего поликлиникой. На меня, в частности, тоже нагрузка «упала», сам на себе ощущаю. Конечно, везде нам стараются помогать, это и министерство здравоохранения РБ, и правительство РБ, районная администрация. С оборудованием, медикаментами, расходными материалами, но иногда думаешь: «Кто на этом оборудовании будет работать?». А социальные обязательства перед населением у меня как у главного врача сохраняются. То есть пока мы не решим кадровый вопрос, ничего с места не сдвинется, - высказался Булат Цыденов.



Как пояснил главный врач, в больнице сейчас отсутствует врач психиатр-нарколог, два участковых терапевта, один педиатр-участковый, врач офтальмолог, врач оториноларинголог, врач стоматолог, врач неонатолог, врач эндокринолог. Получается, нет тех узких специалистов, без которых в принципе ни одна ЦРБ прожить не может.



- Бурятия сильно страдает из-за нехватки медиков. Обратите внимание на Московскую область, Санкт-Петербург, там очень много выходцев из Бурятии. На север Якутии, Магаданскую область, где трудятся одни наши врачи. Ну и, конечно, посмотрите на ту же Амурскую область, сколько там наших врачей. Я отвечаю за здоровье жителей Закаменского района. И если такая ситуация продолжится… Не дай бог, случатся такие моменты, когда срочно будет нужен специалист. Недавно поступил тяжелейший четырехмесячный ребенок с ожогом, и благодаря нашим общим усилиям и коллег – нас дистанционно консультировали врачи ДРКБ, добились стабилизации состояния ребенка. Спасибо им, спасибо сотрудникам Центра медицины катастроф - общими усилиями получилось по стабилизации состояния эвакуировать ребенка в ДРКБ.



Из-за того, что в больнице отсутствует врач неонатолог, остро стоит вопрос с родильным отделением.



- Показатель младенческой смертности в индикаторах есть по всем субъектам РФ, и в этом отношении мне тоже очень тревожно - нет у меня инструментов, чтобы, скажем так, обязать врачей остаться. При этом не считаю, что заработная плата у нас низкая, ведь если посмотреть по индикаторам, Закаменская ЦРБ находится в лидерах по зарплате среди других ЦРБ. Рожениц высокого риска, согласно маршрутизации, мы будем переводить заблаговременно, скорее всего, в Республиканский перинатальный центр. Если возникнут экстренные роды и возможность транспортировать в соседнюю ЦРБ, будем туда переводить, но если транспортировка противопоказана, то буду лично присутствовать на родах, другого выхода нет, - рассказал Булат Цыденов.



Сельские больницы спасают выходцы из районов



Стоит отметить, в подобной ситуации находится не только Закаменский район, катастрофический дефицит кадров замечен везде: в районных больницах вакантны должности разных специалистов. В Баунтовской ЦРБ сейчас работает 21 врач, а должно быть 35. В Баргузинском районе есть вакантные должности, как и в Окинском, Бичурском и Джидинском районах. В связи с этим ситуация, подобная той, что в Закаменской больнице, может повториться во многих районах республики.



Своим мнением поделился главный врач Петропавловской ЦРБ Вячеслав Цыденов. Он занял должность главного врача несколько месяцев назад и за это время провел много работы над привлечением специалистов. Как отмечает, сейчас не так много желающих работать в сельской местности.



- Что нужно молодому человеку? По крайней мере, чтобы была развита экономика. В частности, как минимум школа была, дом культуры, чтобы имелся хоть какой-то досуг. За последние семь лет у нас не хватало невролога, отоларинголога, офтальмолога. Сейчас у работают 35 врачей, за последнее время привлекли врача невролога и акушера-гинеколога по федеральной программе «Земский доктор». Еще лучше было бы, если бы пересмотрели заработные платы врачей и других медработников. Инфляцию никуда не денешь, а в сельскую местность и так очень тяжело завлечь молодых специалистов. Я считаю, что в сельской местности надо ставить работу в первую очередь на оздоровление общества, например, население злоупотребляет алкоголем. Я сейчас нахожусь в селе Джида, а раньше это был поселок городского типа. Здесь жизнь кипела, стоял авиаполк, было около 3 тыс. населения. Военный городок кипел – стояли дома офицерского состава, около 2 тыс. людей работало. А сейчас осталась 1 тыс. человек. К чему я это рассказываю? Привлечь извне людей можно, но чем? – задается вопросом Вячеслав Батуевич.



Как отметил главврач Петропавловской ЦРБ, на сегодняшний день ситуацию спасает то, что в район все еще возвращаются работать выходцы из сел.



- В целом от нехватки кадров не застрахован ни один район. Очень много переговоров провел с выпускниками, студентами, стараемся работать наперед, чтобы в будущем люди желали вернуться. Не только врачи, но и медсестры, и фельдшеры. Сейчас ожидаем, что к нам после вуза приедут работать выходцы села, но пока неизвестно, не передумают ли. Для того чтобы закрепить здесь работоспособных людей, нужно разработать различные методы. Очень хорошо, что есть федеральные программы, но еще лучше, если бы появились программы местного республиканского значения. Например, по программе «100 домов для врачей» получилось закрепить шестерых медицинских работников. Это очень хорошо, и чем больше будет таких программ - тем лучше. На здравоохранение надо обращать огромное внимание, - высказался главный врач.



Надежда Бедолагина, «Номер один».

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