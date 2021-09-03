В Заиграевском районе Бурятии готовятся к капремонту региональной дороги

Подрядчик уже приступил к обустройству объездных дорог





Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на региональной дороге Улан-Удэ – Романовка - Чита проведут капитальный ремонт участка с 16 по 26 км. Как сообщили в республиканском Минтрансе, в настоящее время подрядчик приступил к обустройству временных объездных дорог. Их будет четыре. Полностью объект планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.

«Дорожники установили временные дорожные знаки, согласовали с ГИБДД Бурятии схему организации дорожного движения. Готовы к работам самосвалы, катки, бульдозер и экскаватор», сообщили в Минтрансе.В рамках работ подрядчик заменит дорожное полотно, отремонтирует четыре моста, установит водопропускные трубы, дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесет разметку.«Ремонт автодороги Улан-Удэ-Романовка-Чита по нацпроекту начался в 2018 году. За это время было отремонтировано более 30 км. В этом году ремонт продолжается. Также вдоль села Эрхирик установят освещение, металлические ограждения и обустроят тротуары, что сделает эту дорогу для местных жителей более безопасной», - рассказал министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Напомним, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Бурятии планируется отремонтировать около 110 км региональных и муниципальных дорог.Фото: Минтранс Бурятии