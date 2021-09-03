В Улан-Удэ запустили бесплатный автобус в СНТ «Черемушки»

Решение принято из-за частичного подтопления дороги





В СНТ «Черемушки» запущен бесплатно дополнительный маршрут автобуса в связи с частичным подтоплением дороги. Решение принято сегодня на оперативном штабе по контролю за паводковой ситуацией, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Автобус ПАЗ МУП «Городские маршруты» с сегодняшнего дня курсирует от конечной остановки в СНТ «Черемушки» до ул. Иволгинская (магазин «Титан») с 08:30 до 21:00 с интервалом каждые 30 мин. (от СНТ), проезд бесплатный.При этом рейсовый автобус маршрута № 11 (остров Комсомольский – Богородский остров) продолжает свою работу в обычном режиме.Комитет по транспорту отрабатывает вопрос, чтобы автобусы не шли одновременно, уточнили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ