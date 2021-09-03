Пятая часть жителей Бурятии однозначно против рабочего дресс-кода

Однако больше, чем у половины опрошенных (60%) на работе есть требования к внешнему виду









Большая часть (83%) опрошенных жителей Бурятии из числа вышедших в офис или работающих в гибридном режиме трудятся в офисе пять дней в неделю, 12% посещают офис до четырех раз в неделю, 5% приходят в офис время от времени.



Больше, чем у половины опрошенных на работе есть дресс-код (60%). При этом, только 24% говорят, что необходимо строго его соблюдать. Более половины опрошенных (51%) рассказали, что у них в офисе предпочтителен стиль Smart Casual (позволяющий носить кардиганы, футболки с небольшим вырезом, свитшоты, блузки, брюки-чинос, джинсы), у 22% главенствует деловой стиль (строгий брючный/юбочный костюм прямого кроя, платье-футляр), у 18% - Casual (повседневный стиль с акцентом на удобство и практичность), а 9% ходят на работу в форменной одежде.



При этом 47% жителей Бурятии считают, что дресс-код на работе должен быть обязателен, 33% с этой точкой зрения частично согласны, частично нет, а еще 20% однозначно против требований к рабочей одежде. Большинство жителей Бурятии уверены, что обязательный дресс-код уместен в банках, на госслужбе и для административного персонала.



Интересно, что на удаленке жители региона чаще всего соблюдают деловой дресс-код только во время рабочих созвонов и совещаний (43%). Следовать этому правилу в остальное время готовы всего 4% опрошенных. Остальные вообще не соблюдают дресс-код во время работы из дома.



Удаленка в период пандемии отразилась на выборе одежды на работу: 21% жителей республики признались, что в последнее время стали особо тщательно подбирать одежду на работу, 9% стали уделять этому больше времени. Почти четверть (23%) опрошенных признались, что после снятия пандемийных ограничений и выхода в офис они отказались от строгого делового стиля в пользу более неформального. Женщины все чаще выбирают для образа в офис свободный крой (13%), а мужчины — повседневную одежду (11%). В целом на обновление офисного гардероба больше половины жителей региона тратят до 10 000 рублей (56%).



Фото: pixabay.com Частичная отмена ограничений, связанных с COVID-19 и постепенный возврат к офисной работе заставили жителей Бурятии обратить особое внимание на свой внешний вид. Об этом говорят результаты исследования, которое провели специалисты Head Hunter , крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, и Lamoda, ведущей онлайн-платформы по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни.Большая часть (83%) опрошенных жителей Бурятии из числа вышедших в офис или работающих в гибридном режиме трудятся в офисе пять дней в неделю, 12% посещают офис до четырех раз в неделю, 5% приходят в офис время от времени.Больше, чем у половины опрошенных на работе есть дресс-код (60%). При этом, только 24% говорят, что необходимо строго его соблюдать. Более половины опрошенных (51%) рассказали, что у них в офисе предпочтителен стиль Smart Casual (позволяющий носить кардиганы, футболки с небольшим вырезом, свитшоты, блузки, брюки-чинос, джинсы), у 22% главенствует деловой стиль (строгий брючный/юбочный костюм прямого кроя, платье-футляр), у 18% - Casual (повседневный стиль с акцентом на удобство и практичность), а 9% ходят на работу в форменной одежде.При этом 47% жителей Бурятии считают, что дресс-код на работе должен быть обязателен, 33% с этой точкой зрения частично согласны, частично нет, а еще 20% однозначно против требований к рабочей одежде. Большинство жителей Бурятии уверены, что обязательный дресс-код уместен в банках, на госслужбе и для административного персонала.Интересно, что на удаленке жители региона чаще всего соблюдают деловой дресс-код только во время рабочих созвонов и совещаний (43%). Следовать этому правилу в остальное время готовы всего 4% опрошенных. Остальные вообще не соблюдают дресс-код во время работы из дома.Удаленка в период пандемии отразилась на выборе одежды на работу: 21% жителей республики признались, что в последнее время стали особо тщательно подбирать одежду на работу, 9% стали уделять этому больше времени. Почти четверть (23%) опрошенных признались, что после снятия пандемийных ограничений и выхода в офис они отказались от строгого делового стиля в пользу более неформального. Женщины все чаще выбирают для образа в офис свободный крой (13%), а мужчины — повседневную одежду (11%). В целом на обновление офисного гардероба больше половины жителей региона тратят до 10 000 рублей (56%).Фото: pixabay.com

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