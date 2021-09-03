Предприниматели Бурятии «проставились» медикам… иван-чаем

Персоналу Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко вручили 300 пачек полезного напитка



Генеральный директор чайной фабрики «Байкалия» Наталья Цупран и директор компании «Байкальская таежница» Елена Рябчук объединились, чтобы поблагодарить медицинских работников и вручить им 300 пачек иван-чая в рамках всероссийской акции «Иван-чай – врачам!», сообщили в минздраве Бурятии.



В акции принимают участие более 50 производителей иван-чая со всей России из сорока регионов.Это первая социальная масштабная акция, направленная на обеспечение медиков вкусным, полезным и натуральным традиционным русским чаем.



«Мы решили подарить всему персоналу Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко этот полезный напиток для поддержания здоровья медиков и в знак благодарности за их самоотверженный труд. Акция проводится при поддержке Российского Красного Креста, Союза производителей иван-чая России и Союза женщин предпринимателей Бурятии», - рассказала генеральный директор чайной фабрики «Байкалия» Наталья Цупран.



«Мы выбрали иван-чай в подарок в целях укрепления здоровья и иммунитета всего медицинского персонала, в знак благодарности и уважения к их великому делу»,- отметила директор компании «Байкальская таежница» Елена Рябчук.



«Благодарим компании «Байкалия» и «Байкальская таежница» за столь полезный подарок для нас», - поделился заместитель главного врача по организационно-методической работе Валентин Осодоев.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.