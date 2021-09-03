Жительница Улан-Удэ «инвестировала» в стройку на Кипре 15 млн рублей

Она влезла в долги и распродала часть имущества ради 400-процентной прибыли, обещанной мошенником





Жительница столицы Бурятии кажется побила все местные рекорды доверчивости, перечислив якобы гражданину Великобритании 15 млн рублей. Уголовное дело по факту наглого мошенничества расследует полиция Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Следствием предварительно установлено, что в мае 2019 года 55-летняя улан-удэнка в сети Интернет познакомилась с якобы гражданином Великобритании. Мужчина уговорил ее поучаствовать в бизнес-проекте – инвестировать в строительство жилого комплекса в Республике Кипр. Собеседник рассказал, что выиграл крупный тендер, но необходимо обеспечить исполнение контракта. Для этого нужно вложить 20% от суммы. Мошенник предложил улан-удэнке вложить часть денежных средств, обещая вернуть вложения с 400% выгодой.



Женщина согласилась и с помощью «консультанта», постоянно державшего с ней связь, перевела на указанный им счет около 15 миллионов рублей. Деньги она заняла у своих знакомых и родственников и продала часть имущества.



Спустя два года горожанке так и не удалось вернуть ни свои вложения, ни обещанный доход. После этого она обратилась в полицию. Полицейские проводят розыскные мероприятия, направленные на установление личности мошенников.



Фото: pixabay.com





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