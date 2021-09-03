Капремонт дороги в Мухоршибирском районе идет с опережением графика

До конца года на участке с 0 до 9 км полностью уложат асфальт





Строительство участка с 0 до 9 км региональной дороги в Мухоршибирском районе идет с опережением графика, сообщили в Минтрансе Бурятии.

«Сегодня полностью выполнены работы по устройству земляного полотна, уложены все трубы полностью в основании насыпи — это порядка 20 труб. Сделаны все съезды к домам. На этих съездах установлено дополнительно 50 прямошовных водопропускных труб, нарезаны все кюветы, водоотвод обеспечен с автомобильной дороги», - рассказал заместитель гендиректора ООО «Фортуна» Евгений Мордовской.До конца этого года на участке полностью уложат асфальт. На данный момент дорожники закончили уже 3 километра. А вот строительство моста через реку Мухоршибирка закончат в следующем году.«Есть кое-какие заминки, конкретно, это касаемо нюансов проектной документации, т.е. были какие-то отклонения, были какие-то выявлены дополнительные мероприятия, с которыми мы столкнулись, устраняли. Из-за этого у нас произошел сдвиг по вот этим срокам ввода в эксплуатацию данного моста», объяснил Евгений Мордовской.Если говорить о ближайших планах, то до 2024 года обещают отремонтировать участок дороги до Бичуры.«Мы должны до 2024 года закончить полностью участок от 0 до 34 километра. Это практически до Бичуры будет вся дорога асфальтирована. Если, где есть дефекты, пройдем или текущим содержанием или другими видами ремонта, но участок дороги через перевал Заган, мы его полностью привели в нормативное состояние, и будет соответствовать всем требованиям», - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Реконструкция дороги идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели выделено более 475 миллионов рублей. Подрядчик также взял на себя гарантийные обязательства по содержанию участка дороги, на котором сейчас ведется строительство.Фото: Минтранс Бурятии