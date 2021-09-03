Капремонт дороги в Мухоршибирском районе идет с опережением графика

До конца года на участке с 0 до 9 км полностью уложат асфальт
Строительство участка с 0 до 9 км региональной дороги в Мухоршибирском районе идет с опережением графика, сообщили в Минтрансе Бурятии.
«Сегодня полностью выполнены работы по устройству земляного полотна, уложены все трубы полностью в основании насыпи — это порядка 20 труб. Сделаны все съезды к домам. На этих съездах установлено дополнительно 50 прямошовных водопропускных труб, нарезаны все кюветы, водоотвод обеспечен с автомобильной дороги», - рассказал заместитель гендиректора ООО «Фортуна» Евгений Мордовской.
До конца этого года на участке полностью уложат асфальт. На данный момент дорожники закончили уже 3 километра. А вот строительство моста через реку Мухоршибирка закончат в следующем году.
«Есть кое-какие заминки, конкретно, это касаемо нюансов проектной документации, т.е. были какие-то отклонения, были какие-то выявлены дополнительные мероприятия, с которыми мы столкнулись, устраняли. Из-за этого у нас произошел сдвиг по вот этим срокам ввода в эксплуатацию данного моста», объяснил Евгений Мордовской.
Если говорить о ближайших планах, то до 2024 года обещают отремонтировать участок дороги до Бичуры.
«Мы должны до 2024 года закончить полностью участок от 0 до 34 километра. Это практически до Бичуры будет вся дорога асфальтирована. Если, где есть дефекты, пройдем или текущим содержанием или другими видами ремонта, но участок дороги через перевал Заган, мы его полностью привели в нормативное состояние, и будет соответствовать всем требованиям», - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Реконструкция дороги идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели выделено более 475 миллионов рублей. Подрядчик также взял на себя гарантийные обязательства по содержанию участка дороги, на котором сейчас ведется строительство.
Фото: Минтранс Бурятии
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