В Улан-Удэ Селенга подтопила 11 домов и более 100 участков

В ближайшее время специалисты прогнозируют спад уровня воды





По данным на 8 часов вечера 2 сентября в СОНТ «Судостроитель» и СНТ «Весна» в Улан-Удэ вода поднялась выше пола в 11 жилых домах, где проживают 50 человек, в том числе 22 ребенка.

- Эвакуировалось 48 человек – жители пожелали разместиться у родственников, 2 человека отказались от эвакуации. Всего в Улан-Удэ подтоплено 118 приусадебных участков – 109 в Советском и 9 в Октябрьском районах, - сообщили в Управлении по ЧС.





Как сообщили в мэрии, проведены работы по отсыпке низменных участков дорог ул. Судоремонтная, ул. Черемушки, вдоль дороги в СНТ Черемушки, ул. Блюхера. Проведено укрепление береговой линии мешками с песком в СОНТ «Судостроитель».- По данным на вчерашний вечер, Селенга в Новоселенгинске снизилась на 10 см, в Усть-Кяхте - на 3 см. Спад реки продолжается, но в Улан-Удэ обстановка пока остается сложной. Все силы и средства городского звена находятся в готовности, подготовлены пункты временного размещения граждан на случай эвауации, - отметили в Управлении по ЧС.Специалисты отмечают, что в ближайшие сутки ожидается спад уровня воды. На утро 3 сентября уровень воды в реке Уда остался на вчерашней отметке - 112 см, в Селенге – 269 см, подъем составил 7 см. Слой выхода воды на пойму составляет 39 см.Фото: мэрия Улан-Удэ