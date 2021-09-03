В Бурятии в Выдрино построят байкальский порт, а на горе Мамай – гостиницу

Компания «Славное море» начнет строительство отелей и портовой инфраструктуры в Выдрино



Строительство гостиниц и портовой инфраструктуры в поселке Выдрино на Байкале предусматривает соглашение, подписанное во время Восточного экономического форума (ВЭФ) главой Бурятии Алексеем Цыденовым с компанией «Славное море», сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Подписано соглашение с компанией «Славное море», которая в Выдрино реализует проект по строительству гостиницы и портовой инфраструктуры на Байкале с более 1 млрд рублей инвестиций. Земельные вопросы уже решены, земля оформлена. Этот проект заявлен с нашей стороны как резидент территории опережающего развития (ТОР), чтобы были получены налоговые преференции, предусмотрены меры поддержки по линии Дальневосточного федерального округа», - отметил Алексей Цыденов.



Реализация проекта планируется в два этапа. Инвестор намерен начать работы уже в этом году и завершить в 2025 году. До 2024 года предусмотрено строительство гостиницы, причала и необходимой инфраструктуры для обслуживания судов, строительство водозаборной станции для снабжения проекта и населения питьевой водой. На втором этапе - строительство круглогодичного пункта приема туристов на горе Мамай. Также планируется соединение отеля и горы Мамай собственным шаттлом.



Фото: egov-buryatia.ru



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