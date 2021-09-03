Уровень Селенги в Улан-Удэ начал снижаться

За последние часы вода спала на сантиметр



Уровень Селенги в Улан-Удэ начал медленно снижаться. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, за последние 4 часа (с 8 до 12) он упал на сантиметр, сейчас уровень реки составляет 268 см.

Напомним, специалисты прогнозируют спад уровня Селенги в ближайшие сутки. В районе Новоселенгинска река снизилась уже на 10 см, в Усть-Кяхте - на 3 см.



По данным на вечер 2 сентября, в Улан-Удэ вода поднялась выше пола в 11 жилых домах, подтоплены



Фото: мэрия Улан-Удэ Напомним, специалисты прогнозируют спад уровня Селенги в ближайшие сутки. В районе Новоселенгинска река снизилась уже на 10 см, в Усть-Кяхте - на 3 см.По данным на вечер 2 сентября, в Улан-Удэ вода поднялась выше пола в 11 жилых домах, подтоплены 118 приусадебных участков Фото: мэрия Улан-Удэ

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