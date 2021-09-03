Компания «Друза» разработает Наранское месторождение флюоритов в Бурятии

Соглашение с компанией «Друза» подписано на Восточном экономическом форуме



Глава Бурятии Алексей Цыденов на Восточном экономическом форуме подписал соглашение по развитию Наранского месторождения флюоритов в Селенгинском районе, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Крупный инвестиционный проект по разработке Наранского месторождения флюоритов реализует компания ООО «Друза», которая уже запустила в промышленную эксплуатацию Эгитинское месторождение флюоритов в Еравнинском районе.



«Сейчас они заходят на Наранское месторождение флюоритов в Селенгинском районе, которое в пять раз больше Эгитинского. Это большой проект, мы надеемся, что он будет реализован в сжатые сроки. Это и дополнительные рабочие места, и дополнительные налоговые отчисления в район. То есть, это серьезный стимул для развития Селенгинского района», - отметил Алексей Цыденов.

Проект предполагает более 3,5 млрд рублей инвестиций. Компания «Друза» уже подтвердила, что инвестирует точно в срок. Все проекты будут выполнены согласно заявленному.



Флюорит или плавиковый шпат - минерал, используемый в металлургии, химической промышленности, керамическом производстве, оптике. Плавиковошпатовый (флюоритовый) концентрат – это продукт обогащения плавикового шпата (флюорита). Применяют в качестве сырья для производства плавиковой кислоты. Предназначен для изготовления сварочных материалов общего и специального назначения: электродов, порошковой проволоки, плавленых и керамических сварочных флюсов.







Фото: /egov-buryatia.ru

Глава Бурятии Алексей Цыденов на Восточном экономическом форуме подписал соглашение по развитию Наранского месторождения флюоритов в Селенгинском районе, сообщили в пресс-службе правительства республики.Крупный инвестиционный проект по разработке Наранского месторождения флюоритов реализует компания ООО «Друза», которая уже запустила в промышленную эксплуатацию Эгитинское месторождение флюоритов в Еравнинском районе.«Сейчас они заходят на Наранское месторождение флюоритов в Селенгинском районе, которое в пять раз больше Эгитинского. Это большой проект, мы надеемся, что он будет реализован в сжатые сроки. Это и дополнительные рабочие места, и дополнительные налоговые отчисления в район. То есть, это серьезный стимул для развития Селенгинского района», - отметил Алексей Цыденов.Проект предполагает более 3,5 млрд рублей инвестиций. Компания «Друза» уже подтвердила, что инвестирует точно в срок. Все проекты будут выполнены согласно заявленному.Флюорит или плавиковый шпат - минерал, используемый в металлургии, химической промышленности, керамическом производстве, оптике. Плавиковошпатовый (флюоритовый) концентрат – это продукт обогащения плавикового шпата (флюорита). Применяют в качестве сырья для производства плавиковой кислоты. Предназначен для изготовления сварочных материалов общего и специального назначения: электродов, порошковой проволоки, плавленых и керамических сварочных флюсов. Как сообщал «Номер один» , ООО «Друза» всего намерено вложить в проекты в Бурятии 18 млрд рублей. Инвестиции направляются в разработку Эгитинского месторождения флюорита, Урда-Гарганского месторождения кварца, Зун- Оспинского месторождения золота в Бурятии, информировала пресс-служба компании. «Друза» - одна из основных золотодобывающих компаний, осуществляющих деятельность на территории Бодайбинского района Иркутской области. Владельцами компании являются выходцы из Бичурского района Бурятии Николай, Владимир и Виталий Слепневы.Фото: /egov-buryatia.ru

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